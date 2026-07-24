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Педро Акоста за раздялата с КТМ: Нямам повече време за губене!

  • 24 юли 2026 | 13:55
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Педро Акоста заяви, че напуска КТМ, за да се присъедини към Дукати, защото чувства, че „няма повече време за губене“ в преследването на мотоциклет, способен да печели титли в MotoGP.

Испанецът се радва на дълга и успешна връзка с КТМ, откакто се присъедини към редиците на производителя в края на 2020, веднага след като спечели надпреварата за новаци „Ред Бул Рукийс Къп“.

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Той бързо се изкачи по стълбицата на Гран При състезанията с подкрепата на австрийската марка, като последователно спечели титлите в Мото3 и Мото2, преди да дебютира в MotoGP през 2024 с отбора на Tech3.

Въпреки че Акоста завърши на впечатляващото четвърто място в класирането миналата година, след като премина в заводския отбор на КТМ, той подписа нов договор с Дукати, за да стане съотборник на Марк Маркес в началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP през 2027.

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Макар отношенията му с ръководството в Матигхофен да остават добри, 22-годишният пилот заяви, че е трябвало да се възползва от появилата се възможност. Той настоя, че не може да си позволи да чака повече КТМ да създаде мотоциклет, способен да победи лидерите Дукати и Априлия.

„Така се случват нещата. Още когато подписах договора си на заводски пилот, казах, че единственото, което искам, е мотоциклет, с който да спечеля шампионата. Ясно е, че този мотоциклет все още не е пристигнал“, обясни той.

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„Честно казано, нямам повече време за губене. Натрупах много опит в КТМ, но също така почувствах, че Дукати е предизвикателството, от което се нуждаех в кариерата си.“

Въпреки че моделът RC16 се подобри значително, откакто Акоста премина в MotoGP, с ключови постижения в области като износването на гумите, той все още изостава от Дукати GP26 и Априлия RS-GP както в една обиколка, така и в състезателно темпо.

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Поради това, макар Акоста да се утвърди като един от най-постоянните пилоти на стартовата решетка, той все още не е записал победа в Гран При. Самият отбор на КТМ не е печелил неделно състезание, нито на сухо, нито на мокро, след триумфа на Мигел Оливейра в дъждовната Гран При на Тайланд през 2022.

От друга страна, Дукати спечели шампионата при пилотите в последните четири поредни години, въпреки че надмощието им тази година е сериозно оспорвано от Априлия.

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Снимки: Gettyimages

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