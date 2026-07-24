Ван Бомел е новият селекционер на Белгия

Белгийската футболна асоциация назначи бившия холандски национал Марк ван Бомел за селекционер с двугодишен договор до Европейското първенство през 2028 година, съобщиха от федерацията.
49-годишният бивш футболист наследява Руди Гарсия, чийто договор, който изтича в края на юли, не беше подновен, въпреки че Белгия достигна четвъртфинала на Световното първенство по-рано този месец. В Белгия Ван Бомел е най-известен с престоя си в Антверпен, където той доведе клуба до исторически дубъл в лигата и купата през сезон 2022-2023, и е високо ценен заради тактическите си умения - област, в която Гарсия беше критикуван - както и заради уменията си за управление на хора.
"Голяма чест е да стана старши треньор на Белгия", каза Ван Бомел в изявление, публикувано от асоциацията. "Бих искал да благодаря на Кралската белгийска футболна асоциация за доверието, което ми оказаха. Белгия има изключителни играчи и огромен потенциал. Заедно с моя треньорски щаб искаме да изградим отбор, който е дисциплиниран, амбициозен и достатъчно смел, за да се конкурира с най-добрите. Успехът никога не е гарантиран, но упоритата работа, честността и отдадеността са. Ще дадем всичко, за да помогнем на този отбор да се подобрява всеки ден и да направи белгийския народ горд. Очаквам с нетърпение да се срещна с играчите, персонала и феновете и да започнем заедно тази нова глава", добави Ван Бомел.
Той е бил треньор и на ПСВ Айндховен и Волфсбург. В футболната си кариера Ван Бомел е записал 79 мача за холандския национален отбор, играл е на финала на Световното първенство през 2010 година, и е бил в списъка с Барселона, Байерн Мюнхен, Милан и ПСВ Айндховен.
Белгийската футболна асоциация бързо назначи наследник на Гарсия, като Ван Бомел се смяташе за един от водещите кандидати за поста от самото начало, въпреки че не е работил, откакто напусна Антверпен преди две години. Ван Бомел преди това заяви, че чака достатъчно завладяващ проект, който да го върне в треньорския състав. Той ще бъде хвърлен „в дълбокото“, докато поема четири бързи мача от Лигата на нациите в новия, разширен международен прозорец септември-октомври.
Дебютът му начело е срещу Италия в Рим на 25 септември, след което Белгия е домакин на Франция в Брюксел на 28 септември. Те ще играят и срещу Турция у дома в Лиеж на 2 октомври, а след това ще гостуват на Франция в Париж три дни по-късно.
Бившият холандски национал Будевайн Зенден, бившият белгийски национал Мартен Мартенс и бившият асистент на Ван Бомел Райниер Робемон ще бъдат негови асистенти, съобщи Белгийската футболна асоциация.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago