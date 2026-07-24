Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Ван Бомел е новият селекционер на Белгия

Ван Бомел е новият селекционер на Белгия

  • 24 юли 2026 | 18:00
  • 267
  • 0

Белгийската футболна асоциация назначи бившия холандски национал Марк ван Бомел за селекционер с двугодишен договор до Европейското първенство през 2028 година, съобщиха от федерацията.

49-годишният бивш футболист наследява Руди Гарсия, чийто договор, който изтича в края на юли, не беше подновен, въпреки че Белгия достигна четвъртфинала на Световното първенство по-рано този месец. В Белгия Ван Бомел е най-известен с престоя си в Антверпен, където той доведе клуба до исторически дубъл в лигата и купата през сезон 2022-2023, и е високо ценен заради тактическите си умения - област, в която Гарсия беше критикуван - както и заради уменията си за управление на хора. 

"Голяма чест е да стана старши треньор на Белгия", каза Ван Бомел в изявление, публикувано от асоциацията. "Бих искал да благодаря на Кралската белгийска футболна асоциация за доверието, което ми оказаха. Белгия има изключителни играчи и огромен потенциал. Заедно с моя треньорски щаб искаме да изградим отбор, който е дисциплиниран, амбициозен и достатъчно смел, за да се конкурира с най-добрите. Успехът никога не е гарантиран, но упоритата работа, честността и отдадеността са. Ще дадем всичко, за да помогнем на този отбор да се подобрява всеки ден и да направи белгийския народ горд. Очаквам с нетърпение да се срещна с играчите, персонала и феновете и да започнем заедно тази нова глава", добави Ван Бомел.

Той е бил треньор и на ПСВ Айндховен и Волфсбург. В футболната си кариера Ван Бомел е записал 79 мача за холандския национален отбор, играл е на финала на Световното първенство през 2010 година, и е бил в списъка с Барселона, Байерн Мюнхен, Милан и ПСВ Айндховен.

Белгийската футболна асоциация бързо назначи наследник на Гарсия, като Ван Бомел се смяташе за един от водещите кандидати за поста от самото начало, въпреки че не е работил, откакто напусна Антверпен преди две години. Ван Бомел преди това заяви, че чака достатъчно завладяващ проект, който да го върне в треньорския състав. Той ще бъде хвърлен „в дълбокото“, докато поема четири бързи мача от Лигата на нациите в новия, разширен международен прозорец септември-октомври.

Дебютът му начело е срещу Италия в Рим на 25 септември, след което Белгия е домакин на Франция в Брюксел на 28 септември. Те ще играят и срещу Турция у дома в Лиеж на 2 октомври, а след това ще гостуват на Франция в Париж три дни по-късно.

Бившият холандски национал Будевайн Зенден, бившият белгийски национал Мартен Мартенс и бившият асистент на Ван Бомел Райниер Робемон ще бъдат негови асистенти, съобщи Белгийската футболна асоциация.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Мареска: Привилегия е да наследя Пеп в Ман Сити, всеки мениджър иска да има играч като Родри

Мареска: Привилегия е да наследя Пеп в Ман Сити, всеки мениджър иска да има играч като Родри

  • 24 юли 2026 | 16:47
  • 1592
  • 2
Де Ла Фуенте: Да се съмняваш в Родри е обида за футболната интелигентност

Де Ла Фуенте: Да се съмняваш в Родри е обида за футболната интелигентност

  • 24 юли 2026 | 16:42
  • 934
  • 0
Австралийски национал остана без книжка след шофиране с превишена скорост и положителен тест за кокаин

Австралийски национал остана без книжка след шофиране с превишена скорост и положителен тест за кокаин

  • 24 юли 2026 | 15:57
  • 700
  • 0
Агентът на Клоп също ще има роля в новата структура на Германския футболен съюз

Агентът на Клоп също ще има роля в новата структура на Германския футболен съюз

  • 24 юли 2026 | 14:31
  • 1236
  • 0
Нюкасъл привлече халф от Монако

Нюкасъл привлече халф от Монако

  • 24 юли 2026 | 14:17
  • 1514
  • 1
Буфон също отказа на Италия

Буфон също отказа на Италия

  • 24 юли 2026 | 13:39
  • 2018
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

  • 24 юли 2026 | 16:17
  • 13840
  • 11
Италианец е новият шеф на родните съдии

Италианец е новият шеф на родните съдии

  • 24 юли 2026 | 16:09
  • 6870
  • 10
Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 13866
  • 21
УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
  • 31197
  • 103
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

  • 24 юли 2026 | 12:11
  • 11312
  • 22
Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

  • 24 юли 2026 | 13:16
  • 8591
  • 4