Ван Бомел е новият селекционер на Белгия

Белгийската футболна асоциация назначи бившия холандски национал Марк ван Бомел за селекционер с двугодишен договор до Европейското първенство през 2028 година, съобщиха от федерацията.

49-годишният бивш футболист наследява Руди Гарсия, чийто договор, който изтича в края на юли, не беше подновен, въпреки че Белгия достигна четвъртфинала на Световното първенство по-рано този месец. В Белгия Ван Бомел е най-известен с престоя си в Антверпен, където той доведе клуба до исторически дубъл в лигата и купата през сезон 2022-2023, и е високо ценен заради тактическите си умения - област, в която Гарсия беше критикуван - както и заради уменията си за управление на хора.

Welcome, Mark Van Bommel! 👋



⁰⁰⁰ Read more ⤵️ https://t.co/MhmipsHOBb pic.twitter.com/DK26TWUTKF — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 24, 2026

"Голяма чест е да стана старши треньор на Белгия", каза Ван Бомел в изявление, публикувано от асоциацията. "Бих искал да благодаря на Кралската белгийска футболна асоциация за доверието, което ми оказаха. Белгия има изключителни играчи и огромен потенциал. Заедно с моя треньорски щаб искаме да изградим отбор, който е дисциплиниран, амбициозен и достатъчно смел, за да се конкурира с най-добрите. Успехът никога не е гарантиран, но упоритата работа, честността и отдадеността са. Ще дадем всичко, за да помогнем на този отбор да се подобрява всеки ден и да направи белгийския народ горд. Очаквам с нетърпение да се срещна с играчите, персонала и феновете и да започнем заедно тази нова глава", добави Ван Бомел.

Той е бил треньор и на ПСВ Айндховен и Волфсбург. В футболната си кариера Ван Бомел е записал 79 мача за холандския национален отбор, играл е на финала на Световното първенство през 2010 година, и е бил в списъка с Барселона, Байерн Мюнхен, Милан и ПСВ Айндховен.

Mark van Bommel has been appointed new Belgium head coach to replace the departed Rudi Garcia.



The former Bayern Munich and Barcelona midfielder will take charge on August 15 and lead the team through the 2028 European Championship, a Belgium statement read on Friday.



He will… pic.twitter.com/gjMKvO02iD — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 24, 2026

Белгийската футболна асоциация бързо назначи наследник на Гарсия, като Ван Бомел се смяташе за един от водещите кандидати за поста от самото начало, въпреки че не е работил, откакто напусна Антверпен преди две години. Ван Бомел преди това заяви, че чака достатъчно завладяващ проект, който да го върне в треньорския състав. Той ще бъде хвърлен „в дълбокото“, докато поема четири бързи мача от Лигата на нациите в новия, разширен международен прозорец септември-октомври.

Дебютът му начело е срещу Италия в Рим на 25 септември, след което Белгия е домакин на Франция в Брюксел на 28 септември. Те ще играят и срещу Турция у дома в Лиеж на 2 октомври, а след това ще гостуват на Франция в Париж три дни по-късно.

Бившият холандски национал Будевайн Зенден, бившият белгийски национал Мартен Мартенс и бившият асистент на Ван Бомел Райниер Робемон ще бъдат негови асистенти, съобщи Белгийската футболна асоциация.

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Снимки: Imago