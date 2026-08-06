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Джеймс Ваулс с категорично послание на фона на трудностите за Уилямс

  • 6 авг 2026 | 14:06
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Шефът на отбора на Уилямс, Джеймс Ваулс, отправи категорично послание в началото на лятната пауза във Формула 1, като настоя, че „положителните промени са маскирани“ след трудния старт от страна на британския екип при въвеждането на новите правила.

Базираният в Гроув тим в момента заема девето място в шампионата при конструкторите с 11 точки. Въпреки че разполага със силна пилотска двойка в лицето на Карлос Сайнц и Алекс Албън, Уилямс не е печелил точки от Гран При на Монако насам.

Болидът FW48 страда от проблеми с баланса и наднормено тегло – последица от забавяния в производството, които принудиха отбора да пропусне шейкдауна в Барселона в края на януари. В социалните мрежи Ваулс призна за явния дефицит на пистата, но похвали напредъка на фабриката извън състезателния уикенд.

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„Днес започна нашата лятна почивка. Добре дошла задължителна пауза във Ф1, която дава възможност на отборите да презаредят.

„Въпреки че резултатите на пистата не отразяват работата зад кулисите, почивката идва в точния момент и е много необходима. Работихме невероятно усилено през цялата година, за да сме сигурни, че правим всичко възможно да се върнем в зоната на точките.

„Ще използваме това време за почивка, но и за да анализираме областите за подобрение. Нашият ангажимент към вас е, че ще направим всичко по силите си, за да намерим всяка налична милисекунда“, написа британецът.

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Макар Уилямс да постигна напредък с подобренията, въведени за Гран При на Маями, отборът продължава да се бори в задната част на колоната. По време на Гран При на Унгария и двата болида отпаднаха още в първата част на квалификацията и завършиха на 17-о и 18-о място. Този резултат позволи на Ауди да ги изпревари в класирането при конструкторите.

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Въпреки това Ваулс остава твърдо убеден, че структурните подобрения в дейността на отбора в крайна сметка ще дадат резултат. „Голяма част от положителните промени са маскирани, но има силни подобрения, които ще помагат година след година. Ще се върнем заредени с енергия и готови да завършим сезона силно“, заключи той.

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Снимки: Gettyimages

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