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ФИА решава за финала на WRC до средата на септември

  • 7 авг 2026 | 14:25
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ФИА планира до средата на септември да реши дали сезонът в WRC ще завърши по план в Саудитска Арабия. Новото рали, което дебютира миналата година в WRС, трябва да се проведе от 11 до 14 ноември, но продължаващата война в Близкия изток поставя провеждането му под въпрос.

Очаква се, че в същия срок ще стане ясно дали ще се проведат последните два кръга от сезона във Формула 1 в Катар и Абу Даби и кои ще са заместниците им, а Световният шампионат за издръжливост вече се отказа от стартове в Близкия изток тази година.

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“Работим заедно с промоутъра на WRC, за да намерим най-доброто възможно решение - обясни спортният директор на ФИА Емилия Абел. - Ситуацията може да се промени много бързо, така че ако един ден имаме положително решение, само седмица по-късно обстоятелствата може да са напълно различни.

“Средата на септември е крайният ни срок, тъй като трябва да се вземе предвид и логистиката за това състезание.”

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Шефът на тима на Тойота Яри-Мати Латвала вече заяви, че безопасността на участниците в WRC трябва да е основният приоритет при такива решения.

“В момента чакаме повече информация относно Саудитска Арабия - обясни финландецът. - Като гледаме настоящата ситуация, определено в момента не е подходящо да пътуваме натам, тъй като безопасността на всички е най-важна. Знам, че има сериозна амбиция това рали да се проведе. Но трябва да сме търпеливи и да видим как ще се развие ситуацията. Преди финала на сезона има още няколко ралита.

Битката за световната титла в WRC продължава в края на месеца с рали “Парагвай” (27-30 август).

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Снимки: Gettyimages

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