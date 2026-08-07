Верстапен призова за държавна подкрепа, за да не последва Нидерландия съдбата на Германия

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен отправи призив към правителството на Нидерландия да предприеме действия и да окаже по-голяма подкрепа на моторните спортове в страната. Според него това е ключово, за да се гарантира постоянен приток на талантливи пилоти.

Моторните спортове в Нидерландия навлизат в труден период след няколко забележителни години. Пистата „Зандвоорт“ се готви да бъде домакин на Гран При на Нидерландия за последен път, а бъдещето на самия Верстапен остава неясно.

Any guesses who once raced with the number 13 on their car? 😳👀



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През последното десетилетие Верстапен изцяло преобрази моторните спортове в родината си, подпомогнат и от успехите на пилоти като Ник де Врийс във Формула Е и Световния шампионат за издръжливост (WEC).

Състезанията придобиха огромна популярност в Нидерландия, въпреки че страната преди това не се смяташе за голяма сила в този спорт, макар и да е произвела няколко силни пилоти. Верстапен изигра ключова роля в тази трансформация, но същевременно осъзнава, че не е негова отговорност да гарантира, че нидерландският моторен спорт ще остане в добро състояние, след като той се оттегли.

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„Това не е в моите ръце. Популярността зависи главно от появата на нови таланти и се надявам някой от тази група да стигне до Формула 1“, заяви Верстапен пред Formule1.nl.



„Защото именно това създава най-голям интерес. Шансът винаги играе роля. Просто погледнете Германия в миналото“, добави той.

Германия е ярък пример. Някога страната се гордееше с няколко пилоти във Формула 1, собствено Гран При и огромна фенска маса. Въпреки че германският производител Мерцедес доминира в спорта, интересът към моторните спортове в страната рязко спадна. Верстапен се надява, че Нидерландия няма да стигне до този момент и че правителството ще работи в подкрепа на моторните спортове.

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„Надявам се, че и правителството ще се намеси. Подкрепата е важна в определени моменти. Всички видяха какво могат да донесат моторните спортове. Просто погледнете Германия. Всичко трябва да е много „зелено“, но в същото време това е домът на големите автомобилни производители. Това е въпрос на баланс.



„За щастие, там все още имат страхотни състезания, като „24-те часа на Нюрбургринг“, но дори и такива събития вече са трудни за организиране“, коментира четирикратният шампион.

Една страна, която продължава да се радва на невероятна подкрепа за моторните спортове, е Испания. Тя има постоянен поток от пилоти във Формула 1, собствено Гран При и държавна подкрепа както за състезателите, така и за пистите. Верстапен признава, че е трудно, но вярва, че ако една страна е решена да поддържа моторните спортове на най-високо ниво, това е напълно възможно.

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„Трудно е да се изгради структура. Автомобилните състезания не са като футбола. По-лесно е да се направи малко тревно игрище, отколкото да се построи състезателна писта. Парите, разбира се, играят огромна роля. В Испания например виждаме как може да се направи – колко голяма е подкрепата там за състезатели и писти.



„Разбира се, те имат повече пространство и възможности, но там просто се отделя повече внимание и приоритет на това. И това се вижда и в много олимпийски спортове. Ако една страна е наистина отдадена, тя може да създаде възможности за талантливите спортисти да се развиват и да достигнат пълния си потенциал“, обясни Верстапен.

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Снимки: Gettyimages