Емерсон Фитипалди подкрепи Люис Хамилтън за шампионска атака с Ферари

Двукратният шампион във Формула 1 Емерсон Фитипалди похвали възраждането на Люис Хамилтън във Ферари и изрази надежда, че седемкратният първенец може да се бори за титлата през 2026 година.
Според легендарния бразилец, възходът на Хамилтън е вълнуващ и той се надява британският пилот да отправи сериозно предизвикателство за шампионската корона през втората половина на сезона.
Хамилтън кара своя втори сезон за отбора от Маранело. Докато първата му година с тима накара някои анализатори да се съмняват дали може да се състезава на най-високо ниво срещу съотборника си Шарл Леклер, Фитипалди вярва, че седемкратният шампион е опровергал критиците си през настоящата кампания.
„Бях толкова щастлив да видя Люис и Ферари да са бързи. Спомням си миналата година… случвало ми се е и в Индикар, и във Формула 1 – когато остарееш, хората започват да казват: „Е, той вече не може да кара“, и всички критикуваха Люис.
„Казваха: „Не може да победи Леклер, твърде стар е“. Сега обаче той е силен. Това е добре за спорта, добре е и за феновете. Фантастично е да видим Ферари отново да печели, както и Люис отново да печели.
„Едно нещо, за което никой не говори много, е новият болид. Той е по-малък, с по-малко притискаща сила и според мен това го прави по-труден за бързо каране. Това изважда на преден план повече талант.
„Това е една от причините Люис да се подобри – заради контрола над колата, усещането му за нея. Той е изключително талантлив пилот. Вече е втора година с Ферари, познава инженерите и системата“, заяви Фитипалди пред официалния сайт на Формула 1.
Влиянието на Люис Хамилтън във Ферари отвори вратата към титлата във Формула 1
Поглеждайки към остатъка от кампанията през 2026, бразилецът е нетърпелив да види как Хамилтън ще се бори за титлата при пилотите до самия край.
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„Наистина се надявам Люис да се бори за шампионата. Би било изключително добре да видим Люис и Ферари да стават все по-силни, за да се съревновават с Мерцедес. Надявам се да е така. Изпитвам голямо уважение към Фред Васьор.
„Когато притежавах отбора на А1 Тийм Бразил [в А1 Гран При], Фред [и неговият екип АРТ Гран При] управляваха нашия тим и свършиха страхотна работа. Той е добър човек, топ професионалист. Мисля, че вече познава добре италианците! Така че втората част от сезона би трябвало да е добра“, коментира Фитипалди.
Снимки: Gettyimages