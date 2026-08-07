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Емерсон Фитипалди подкрепи Люис Хамилтън за шампионска атака с Ферари

  • 7 авг 2026 | 10:31
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Двукратният шампион във Формула 1 Емерсон Фитипалди похвали възраждането на Люис Хамилтън във Ферари и изрази надежда, че седемкратният първенец може да се бори за титлата през 2026 година.

Според легендарния бразилец, възходът на Хамилтън е вълнуващ и той се надява британският пилот да отправи сериозно предизвикателство за шампионската корона през втората половина на сезона.

Хамилтън кара своя втори сезон за отбора от Маранело. Докато първата му година с тима накара някои анализатори да се съмняват дали може да се състезава на най-високо ниво срещу съотборника си Шарл Леклер, Фитипалди вярва, че седемкратният шампион е опровергал критиците си през настоящата кампания.

„Бях толкова щастлив да видя Люис и Ферари да са бързи. Спомням си миналата година… случвало ми се е и в Индикар, и във Формула 1 – когато остарееш, хората започват да казват: „Е, той вече не може да кара“, и всички критикуваха Люис.

„Казваха: „Не може да победи Леклер, твърде стар е“. Сега обаче той е силен. Това е добре за спорта, добре е и за феновете. Фантастично е да видим Ферари отново да печели, както и Люис отново да печели.

„Едно нещо, за което никой не говори много, е новият болид. Той е по-малък, с по-малко притискаща сила и според мен това го прави по-труден за бързо каране. Това изважда на преден план повече талант.

„Това е една от причините Люис да се подобри – заради контрола над колата, усещането му за нея. Той е изключително талантлив пилот. Вече е втора година с Ферари, познава инженерите и системата“, заяви Фитипалди пред официалния сайт на Формула 1.

Влиянието на Люис Хамилтън във Ферари отвори вратата към титлата във Формула 1
Влиянието на Люис Хамилтън във Ферари отвори вратата към титлата във Формула 1

Поглеждайки към остатъка от кампанията през 2026, бразилецът е нетърпелив да види как Хамилтън ще се бори за титлата при пилотите до самия край.

„Наистина се надявам Люис да се бори за шампионата. Би било изключително добре да видим Люис и Ферари да стават все по-силни, за да се съревновават с Мерцедес. Надявам се да е така. Изпитвам голямо уважение към Фред Васьор.

„Когато притежавах отбора на А1 Тийм Бразил [в А1 Гран При], Фред [и неговият екип АРТ Гран При] управляваха нашия тим и свършиха страхотна работа. Той е добър човек, топ професионалист. Мисля, че вече познава добре италианците! Така че втората част от сезона би трябвало да е добра“, коментира Фитипалди.

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Снимки: Gettyimages

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