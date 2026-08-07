Какво представлява лятната пауза във Формула 1 и защо се провежда всяка година?

Формула 1 навлезе в своята лятна ваканция, като шампионатът е в пауза между последното състезание в Унгария и следващото Гран При в Нидерландия. Но защо шампионатът си взима едномесечна почивка и какво правят отборите през това време?

Въпреки промените в календара поради конфликта в Близкия изток, Формула 1 приключи първата половина от сезона си със серия от 11 състезания. Сега, докато Мерцедес води в класирането при пилотите и конструкторите, падокът се намира в своята ежегодна лятна почивка.

До уикенда за Гран При на Нидерландия на пистата „Зандвоорт“, който започва на 21 август, няма да има никаква официална дейност на пистата. По време на тази пауза всеки от 11-те отбора на стартовата решетка ще се наслади на заслужена почивка, но те не затварят напълно вратите на фабриките си за лятото.

Any guesses who once raced with the number 13 on their car? 😳👀



Head to our YouTube channel to watch Episode 2 of Grill The Grid! 📺#F1 pic.twitter.com/lCFrY9GPxa — Formula 1 (@F1) August 6, 2026

Какво е лятната почивка във Ф1?

Лятната почивка е рядкост в света на Формула 1, тъй като е едно от малкото правила, с които всички в падока са съгласни.

„Е, във Формула 1 изглежда, че почти всичко е доста чувствителна тема“, заяви директорът на ФИА за едноместните болиди Николас Томбазис пред motorsport.com. „Така че е много рядко 11 отбора и пет или шест производители на задвижващи системи да кажат: „фантастично, всички сме съгласни“. Единственото нещо, по което мисля, че всички са на едно мнение, е, че августовското спиране на работа е добро нещо.



„Но това е единственото, с което всички са съгласни. Мисля, че всичко останало [е трудно]. И дори това отне време, за да се съгласят всички. Знаете, когато Франц Тост все още беше тук, той не го искаше“, добави Томбазис.

Just some of the reactions to when we asked them about car numbers! 🥲



Head to our YouTube channel to watch Episode 2 of Grill The Grid! 📺#F1 pic.twitter.com/oR4xXTiOaA — Formula 1 (@F1) August 6, 2026

В най-общ смисъл лятната почивка във Ф1 е периодът между последното състезание през юли – за 2026 това е Гран При на Унгария на 24-26 юли – и първото състезание в края на август. Тази година това е Гран При на Нидерландия на 21-23 август.

За отборите, които нямат състезания или официални тестове, за които да се подготвят, докато лятната почивка не приключи, има и задължително спиране на работа във фабриките. Тогава дейността е силно ограничена само до основни функции, които осигуряват поддръжката на отбора.

Това правило е въведено с член 21.8 от спортния правилник на ФИА за Ф1: „Всички състезатели трябва да спазват период на спиране на работа от четиринадесет (14) последователни дни през месеците юли и/или август.“

Timeless Iceman shades to stay cool this summer break 🥶🕶️#F1 pic.twitter.com/piSd0Mc954 — Formula 1 (@F1) August 6, 2026

През този период отборите не могат да работят по дизайна, разработката или производството на части за автомобила, включително да планират или провеждат срещи. Аеродинамичните тунели и машинната обработка на части също не могат да се използват по всяко време на 14-дневния период, но основна работа като обслужване и поддръжка е разрешена.

Отборите от Ф1 могат да ремонтират повредени автомобили, но се нуждаят от разрешение от ФИА, за да работят, докато всякакви задачи, които не са свързани с отбора от Формула 1, са разрешени. Конструкторите могат да активират своя 14-дневен период на спиране по всяко време в рамките на лятната почивка, като повечето отбори избират средните две седмици, за да имат време да разопаковат от предишното състезание и да се подготвят за следващото след паузата.

Отборите обаче не са длъжни да провеждат 14-дневната си почивка по едно и също време, така че някои могат да започнат или завършат периода по-рано от други. Лятната почивка беше използвана и по време на засегнатия от COVID-19 сезон 2020, когато беше изместена за март и април, за да позволи на сезона да започне и да се проведе без прекъсване от юли нататък.

Въпреки че правилата в спортния правилник се отнасят за всички отбори, те обикновено важат и за ФИА, длъжностните лица на състезанията, доставчиците, медиите и други заинтересовани страни, които гарантират провеждането на шампионата.

Защо Формула 1 има лятна почивка?

Откакто календарът на Ф1 се разрасна до над 20 състезания на сезон, лятната почивка беше въведена, за да се осигури време за отдих, като бяха установени правила, които да попречат на отборите да я използват за получаване на конкурентно предимство.

Това е и начин за контролиране на разходите, въведен много преди тавана на бюджетите, тъй като означава, че всеки отбор трябва да спре развойната и изследователската си дейност. Освен това позволява на персонала да прекара време далеч от Ф1 и работата, за да си почине със семейството и приятелите си, преди екшънът да се възобнови с натоварената поредица от състезания до края на сезона.

2025 🆚 2026



After 11 rounds of this season, we compare how the Drivers' Standings stood at the same stage last season! 👀👇#F1 pic.twitter.com/njfk2avxqo — Formula 1 (@F1) August 5, 2026

Като се има предвид, че отборите работят усилено веднага след края на коледната ваканция, това е първият истински период за спиране на работа за много отдели във всеки екип. Почивката служи и като навременна глътка въздух, преди работата отново да се засили за края на сезона и последвалото прехвърляне на фокуса към следващата кампания.

Какво се случва по време на лятната почивка във Ф1?

Това, което се случва по време на лятната почивка, варира в зависимост от всеки отдел в отбора, но за огромното мнозинство всякаква работа спира по време на 14-дневната пауза. Това обхваща всяка област, която работи конкретно по представянето или управлението на отбора и автомобилите от най-високо до най-ниско ниво.

Само на няколко отдела е позволено да продължат да работят – тези, които нямат пряко въздействие върху представянето на автомобила: основно маркетинг, финанси и правният отдел.

They really recreated it 🤣 @Cadillac_F1



Nine years on, and now team mates, Valtteri and Checo revived this iconic moment from the 2017 Malaysia driver meeting 🙌#F1 pic.twitter.com/lBhzVvvKwW — Formula 1 (@F1) August 4, 2026

Извън задължителния 14-дневен период на прекъсване, всички отдели на отборите от Формула 1 имат право да работят нормално, спазвайки обичайните правила и ограничения, валидни през редовния сезон.

Пилотите от Формула 1 също получават почивка. Обикновено те провеждат разбор с отбора в деня след последното състезание преди лятната пауза и изпълняват всякакви медийни или маркетингови ангажименти. След това пилотите са свободни да отидат на почивка и обикновено се завръщат във фабриката на отбора през седмицата преди следващото състезание, за да работят на симулатора.

Кога се завръща Формула 1?

Сезон 2026 във Формула 1 се подновява след лятната пауза с Гран При на Нидерландия на пистата „Зандвоoрт“ на 21-23 август. Това състезание ще постави началото на последните 12 надпревари, които ще се проведат в рамките на следващите 15 седмици.

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Снимки: Gettyimages