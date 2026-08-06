Тиери Нювил смята, че рали "Финландия" е било "твърде бързо", съперниците му не са съгласни

Тиери Нювил вярва, че тазгодишното издание на рали „Финландия“ е било „твърде бързо“ след необичайно големия брой катастрофи на високо ниво по време на високоскоростната макадамова надпревара миналия уикенд.

Финландия е известна със своите изключително бързи отсечки, като тазгодишното състезание е второто най-бързо в историята на Световния рали шампионат (WRC) със средна скорост от 128.2 км/ч, оставайки съвсем малко зад рекорда, поставен миналата година.

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Нювил беше предвидил, че ралито, чийто маршрут включваше 66% нови етапи в сравнение с миналата година и беше без виртуални шикани, ще бъде най-бързото в историята. Това постижение можеше да бъде факт, ако не бяха петъчните дъждове.

Световният шампион за 2024 беше сред дългия списък от пилоти, които имаха проблеми по време на надпреварата, като повреди предното си ляво окачване след излизане от трасето в петия етап. Неговият инцидент обаче беше незначителен в сравнение с тези на съперниците му – Себастиен Ожие, Елфин Еванс, Мартинс Сескс и Есапека Лапи, които се преобърнаха със своите автомобили.

One of the biggest moments of Secto Rally Finland 👀



Sébastien Ogier's rally ended with a heavy crash on the Västilä stage. Thankfully, both he and Julien Ingrassia walked away from the incident, with precautionary medical checks confirming they were okay.#WRC |… pic.twitter.com/PXXoN8F33e — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 5, 2026

Запитан за предизвикателствата на състезанието и множеството драматични моменти, Нювил заяви пред motorsport.com: „Проблемът е скоростта. Супер, супер бързо е и честно казано, беше твърде бързо. Средните скорости са 145 км/ч, 147 км/ч. В някои отсечки е просто твърде бързо, а пътищата бяха твърде прави.



„Ралито трябва да бъде по-бавно. Това е най-бързото рали „Финландия“, в което съм участвал“, добави той.

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Докато Нювил беше категоричен в мнението си за скоростите, които екипажите трябваше да поддържат, неговите съперници не споделиха възгледите му.

„Ако кажеш, че ралито е твърде бързо, те просто ще сложат шикани и това няма да промени нищо, нито ще има някаква разлика“, коментира лидерът в шампионата Елфин Еванс.



„Не мисля, че има някаква конкретна причина за катастрофите. Мисля, че просто всички натискат до краен предел и това е част от спорта в днешно време. Понеже колите не се пързалят, хората понякога си мислят, че не караме толкова бързо, но мога да ви уверя, че караме бързо. Разбира се, границите са малки, а възможностите на колата са невероятни и наистина трябва да си на върха, за да направиш разлика. Границите са супер малки, случва се“, допълни уелският пилот на Тойота.

В отговор на коментарите на Нювил, съотборникът му Адриен Фурмо заяви: „Ралито става твърде бързо, когато остарееш“, но обясни, че непостоянното сцепление е допринесло за увеличаването на големите инциденти.



„Само три коли не бяха повредени този уикенд. Това сме Сами [Паяри], Оливър [Солберг] и аз. Всички останали повредиха колата някъде в дърветата или се преобърнаха. Всеки имаше своите моменти, това е ясно. Сцеплението тази година в сравнение с миналата беше много по-непостоянно. Променяше се много повече, а настилката беше по-компактна и за гумите беше трудно да захапят“, добави французинът.

Джон Армстронг от М-Спорт смята, че пилотите просто са били принудени да поемат повече рискове в опит да намерят предимство, тъй като конкуренцията на върха е станала изключително оспорвана.

„Имаше много катастрофи. Имаме RallyTV, където всички можем да гледаме какво правят останалите, и както казах, можеш да се подготвиш и да разбереш колко на пълна газ трябва да караш“, каза Армстронг.



„Но това също означава, че всички са много близо по отношение на представянето, така че трябва да започнеш да поемаш повече рискове на повече места, да се опитваш да намериш повече скорост от други участъци, където може би не би искал непременно да караш толкова бързо.



„Но ако нещо се обърка или имаш леко грешна линия, е много лесно да се стигне до инцидент. Така че имам чувството, че това се случваше и определено е жалко. Но както казах, това е забавлението в рали спорта. Не искаме обаче да поемаме чак толкова рискове при скоростта, с която караме, когато е над 150 км/ч. Когато сложиш каската, това е важното. Просто се фокусираш върху скоростта и затова сме тук.



„Ако имаш инцидент тук, той няма да е малък. Но не е като да нямаме и други опасни ралита. Това е част от спорта. Има начини, по които могат да забавят етапите малко, може би с някои шикани. Но това е Рали Финландия, така че скоростта е това, което всички обичат. Сигурен съм, че могат да намерят и по-бавни пътища. Проблемът е, че те се разрушават малко повече“, завърши той.

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Снимки: Gettyimages