Марко Бедзеки получи зелена светлина да участва в Гран При на Великобритания

Доскорошният лидер в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки получи разрешение да участва в уикенда за Гран При на Великобритания след преглед при лекарите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.
Пилотът на Априлия пропусна последното състезание в Германия, след като падна и се контузи по време на квалификацията на „Заксенринг“. В резултат на тази катастрофа италианецът получи фрактура на лявата ключица, която беше оперирана още на следващия ден в Италия.
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Впоследствие Бедзеки използва лятната пауза, за да се възстанови, а той се завърне на пистата миналата седмица по време на тренировките на академията на Валентино Роси на „Мизано“. Днес италианецът трябваше да мине преглед при лекарите на MotoGP, който е бил позитивен и съответно пилотът на Априлия получи разрешение да участва в Гран При на Великобритания, без да трябва да минава допълнителни прегледи след тренировките.
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages