Марко Бедзеки получи зелена светлина да участва в Гран При на Великобритания

Доскорошният лидер в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки получи разрешение да участва в уикенда за Гран При на Великобритания след преглед при лекарите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Marco Bezzecchi declared fit to race this weekend after his medical check-up 👍#BritishGP🇬🇧 pic.twitter.com/030UVZrD7T — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2026

Пилотът на Априлия пропусна последното състезание в Германия, след като падна и се контузи по време на квалификацията на „Заксенринг“. В резултат на тази катастрофа италианецът получи фрактура на лявата ключица, която беше оперирана още на следващия ден в Италия.

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Впоследствие Бедзеки използва лятната пауза, за да се възстанови, а той се завърне на пистата миналата седмица по време на тренировките на академията на Валентино Роси на „Мизано“. Днес италианецът трябваше да мине преглед при лекарите на MotoGP, който е бил позитивен и съответно пилотът на Априлия получи разрешение да участва в Гран При на Великобритания, без да трябва да минава допълнителни прегледи след тренировките.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

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Снимки: Gettyimages