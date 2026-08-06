Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марко Бедзеки получи зелена светлина да участва в Гран При на Великобритания

Марко Бедзеки получи зелена светлина да участва в Гран При на Великобритания

  • 6 авг 2026 | 18:29
  • 667
  • 0

Доскорошният лидер в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки получи разрешение да участва в уикенда за Гран При на Великобритания след преглед при лекарите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Пилотът на Априлия пропусна последното състезание в Германия, след като падна и се контузи по време на квалификацията на „Заксенринг“. В резултат на тази катастрофа италианецът получи фрактура на лявата ключица, която беше оперирана още на следващия ден в Италия.

Бедзеки обясни промяната в менталната си нагласа преди Гран При на Великобритания
Бедзеки обясни промяната в менталната си нагласа преди Гран При на Великобритания

Впоследствие Бедзеки използва лятната пауза, за да се възстанови, а той се завърне на пистата миналата седмица по време на тренировките на академията на Валентино Роси на „Мизано“. Днес италианецът трябваше да мине преглед при лекарите на MotoGP, който е бил позитивен и съответно пилотът на Априлия получи разрешение да участва в Гран При на Великобритания, без да трябва да минава допълнителни прегледи след тренировките.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Солберг иска да остане в Тойота, все още не знае дали ще стане

Солберг иска да остане в Тойота, все още не знае дали ще стане

  • 7 авг 2026 | 16:46
  • 302
  • 0
Джак Милър очаква съвсем скоро да има яснота за бъдещето си в Ямаха и MotoGP

Джак Милър очаква съвсем скоро да има яснота за бъдещето си в Ямаха и MotoGP

  • 7 авг 2026 | 16:42
  • 370
  • 0
Няма да има рали “България”, сменя го гръцко състезание

Няма да има рали “България”, сменя го гръцко състезание

  • 7 авг 2026 | 16:17
  • 5254
  • 5
Хакинен не вярва, че Верстапен ще отиде в Макларън

Хакинен не вярва, че Верстапен ще отиде в Макларън

  • 7 авг 2026 | 15:59
  • 843
  • 0
Дейвид Култард отписа сезона на Уилямс след ужасяващата първа половина

Дейвид Култард отписа сезона на Уилямс след ужасяващата първа половина

  • 7 авг 2026 | 15:54
  • 454
  • 0
Грязин е сред WRC звездите, които стартират в Шотландия

Грязин е сред WRC звездите, които стартират в Шотландия

  • 7 авг 2026 | 15:35
  • 538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 18391
  • 39
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 17894
  • 108
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7542
  • 12
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8395
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 27944
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8026
  • 9