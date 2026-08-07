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Странната причина Алекс Маркес да не иска да спечели на "Силвърстоун" в неделя

  • 7 авг 2026 | 10:50
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Странната причина Алекс Маркес да не иска да спечели на "Силвърстоун" в неделя

Спечелването на състезания в MotoGP не е нещо, което повечето пилоти се опитват да избегнат, въпреки че Алекс Маркес се пошегува, че предпочита да не става 13-ият различен победител на „Силвърстоун“.

Маркес пристига за уикенда на британската писта след трудна първа половина на сезон 2026, в която беше извън строя за дълги периоди поради контузия, но също така беше конкурентен в няколко състезания, най-вече в Херес, където спечели. Пилотът на Грезини Дукати беше може би и най-бързият на „Силвърстоун“ миналата година, печелейки спринта, което означава, че пристига във Великобритания този уикенд с ролята на един от фаворитите.

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„Алекс Маркес печелил ли е тук? Мисля, че той е основният претендент“, заяви Франческо Баная в четвъртък, когато му беше посочено, че нов победител на „Силвърстоун“ този уикенд ще бъде 12-ият различен в 12 издания на надпреварата.

Но този 12-и победител в 12 състезания ще бъде и 13-ият общо на „Силвърстоун“, откакто британското трасе се завърна в календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта през 2010. Именно това число притеснява шеговито Алекс Маркес, когато обмисля собствените си шансове този уикенд.

Ще има ли 12-ти пореден различен победител в MotoGP на "Силвърстоун"?
Ще има ли 12-ти пореден различен победител в MotoGP на "Силвърстоун"?

„Ще опитам. Но в интервю за MotoGP ми казаха, че ще бъда 13-ият различен победител. Някой трябва да повтори. Аз спечелих в събота.

„12 плюс 1. Това ще е хубаво. Но, знаете, ще видим. Започваме уикенда в нормален, спокоен режим и след това, ако си свършим работата добре, със сигурност ще имаме някакви шансове“, каза по-малкият от братята Маркес.

Той също така обясни защо смята, че на „Силвърстоун“ е имало толкова разнообразни победители през последното десетилетие, отбелязвайки, че уикендът от миналия сезон и промяната от събота за неделя са капсулирали това.

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„Мисля, че тук е доста лудо, защото миналата година, например, в спринта в събота, аз бях най-бързият и имах голям аванс, знаете, за да спечеля и в неделя“, каза той.

„Но след това от събота до неделя времето се промени много, стана ветровито и всичко останало, и [...] нашите обиколки в неделя, мисля, бяха с почти две секунди по-бавни от съботните, и това промени много нещата.“

Маркес обаче приема, че конфигурацията на „Силвърстоун“ е такава, която подхожда на стила му, дори ако на хартия тя е подходяща и за Априлия, която спечели миналата година с Марко Бедзеки.

Марко Бедзеки получи зелена светлина да участва в Гран При на Великобритания
Марко Бедзеки получи зелена светлина да участва в Гран При на Великобритания

„Ще се опитаме да направим най-добрия си уикенд. Но тук е вярно, че обикновено на хартия мотоциклетите на Априлия ще бъдат доста бързи поради характеристиките на пистата. Тя е наистина бърза.

„Знаете, трябва да имате много скорост, много стабилност, а те ги имат. Но също така това е писта, която много пасва на моя стил на каране“, коментира Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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