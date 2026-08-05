Ще има ли 12-ти пореден различен победител в MotoGP на "Силвърстоун"?

Този уикенд керванът на MotoGP се насочва към „Силвърстоун“, където ще се проведе надпреварата за Гран При на Великобритания, с която ще бъде възобновен сезонът в кралския клас след едномесечната лятна пауза.

Back from the summer break with a BANG 🤩



The second half of 2026 begins with the #BritishGP 🇬🇧 #MotoGP pic.twitter.com/zk0ssSnE9r — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 3, 2026

Любопитното е, че през последните години състезанието на британското трасе се превърна в най-непредвидимото в календара. Свидетелство за това е фактът, че в последните 11 визити на MotoGP на „Силвърстоун“, 11 различни пилоти са спечелили на Острова, което поставя въпроса дали този уикенд ще видим 12-ти пореден различен победител в Дома на британския моторспорт.

🤩 @lorenzo99 and @marcmarquez93 gave us an unforgettable battle right down to the wire back in 2013 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/yfzIv0D9R8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 4, 2026

Тази серия стартира през 2013 година, когато Хорхе Лоренцо спечели своята втора поредна и общо трета победа на „Силвърстоун“ в кралския клас. След това успехи на британското трасе последователно записаха още Марк Маркес (2014), Валентино Роси (2015), Маверик Винялес (2016), Андреа Довициозо (2017), Алекс Ринс (2019), Фабио Куартараро (2021), Франческо Баная (2022), Алейш Еспаргаро (2023), Енеа Бастианини (2024) и Марко Бедзеки (2025). През 2018 и 2020 Гран При на Великобритания в MotoGP не се проведе първо заради некачествения дренаж на „Силвърстоун“ след едно неуспешно преасфалтиране, а след това и заради COVID-19.

Bez had the moves after last year's win at Silverstone 🕺🕺#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/2hSCusoxia — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2026

От предишните победители в MotoGP на „Силвърстоун“, седем все още са част от MotoGP, като шестима от тях ще участват на британското трасе този уикенд. Единственото изключение е Винялес, който ще пропусне Гран При на Великобритания и ще бъде заменен от Пол Еспаргаро в състава на Tech3 КТМ.

Маверик Винялес пропуска Гран При на Великобритания, Еспаргаро го сменя

Така на старта този уикенд трябва да застанат Марк Маркес, Баная, Бастианини, Ринс, Куартараро и миналогодишният победител Бедзеки. Ако някой измежду тях успее да спечели в неделя, тогава серията от поредни различни победители на „Силвърстоун“ ще приключи. В противен случай ще станем свидетели на 12-ти пореден различен победител в надпреварата за Гран При на Великобритания в MotoGP.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

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