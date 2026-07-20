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Алекс Маркес обясни защо не е могъл да откаже на заводския отбор на КТМ

  • 20 юли 2026 | 16:04
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Алекс Маркес заяви, че възможността отново да стане заводски пилот е била невъзможна за отхвърляне, като обясни защо ще напусне Грезини в посока КТМ в началото на новата ера с 850-кубикови двигатели в MotoGP през 2027 година.

След като възроди кариерата си в Грезини след труден двугодишен престой в LCR Хонда, Маркес ще се присъедини към КТМ догодина и ще формира изцяло нов състав заедно с друг пилот, идващ от Дукати – Фабио ди Джанантонио.

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Това ще бъде едва вторият път, в който той се състезава за заводски отбор в MotoGP, след като преди това караше за Хонда при дебюта си през 2020, преди да премине в сателитния тим на японците - LCR.

Испанецът сподели, че осигуряването на заводско място се е превърнало в негова цел след най-успешния му сезон в MotoGP миналата година, когато завърши на второ място в класирането след брат си Марк Маркес.

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Решението му обаче е било улеснено, когато от КТМ са се свързали с него с оферта, която го е накарала да се почувства ценен и му е дала възможност да направи следващата стъпка в кариерата си.

„Това беше моята цел - каза той пред motogp.com. - Миналата година, когато завърших втори и имах наистина добър сезон с много точки, си поставих за цел да бъда заводски пилот.

„Особено догодина с новите правила ще бъде много важно да получаваш всички подобрения. Затова си казах: „Нуждаем се от заводски договор, но най-вече от заводски отбор“. И от КТМ дойдоха директно при мен и казаха: „Нуждаем се от теб, искаме те и те искаме в нашия проект“.“

„Познавам много хора, работещи в КТМ от миналото, които също са работили с мен. Просто се опитах да проведа няколко разговора.“

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„Тогава си казах: „Добре, това е проект, който винаги ми е харесвал, мисля, че може да бъде супер, супер бърз, и защо да не бъдем изненадата догодина?““

Сега, със седем години опит в MotoGP зад гърба си, по-младият Маркес вярва, че е готов да води заводски проект.

„На 30 години съм и имам опит - каза той. - Също така догодина с новите гуми и новите правила ще бъде много важно да се дава цялата информация наистина задълбочено и директно на фабриката.“

„Но аз съм пилот, не съм инженер, така че моята работа е да бъда бърз на пистата и да постигна максимален брой подиуми и победи за фабриката. Това ще се опитаме да направим.“

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Въпреки че има значителни разлики в заплатите на пилотите между заводски и сателитен отбор, Маркес настоя, че парите не са били решаващият фактор за преминаването му в КТМ.

„Това не беше основният приоритет. Приоритетът беше проектът, хората в него, а също и мечтата ми да бъда заводски пилот в заводски отбор“, обясни той.

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Снимки: Imago

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