Бъдещето на Лука Марини в MotoGP може да бъде обявено още този уикенд

Престоят на Лука Марини в Хонда ще приключи в края на сезон 2026, но според самия него, яснота за следващата му стъпка може да има още през настоящия състезателен уикенд.

Марини се присъедини към заводския отбор на Хонда от VR46 Дукати в края на сезон 2023. Японският производител обаче вече избра Фабио Куартараро и един измежду Давид Алонсо и Диого Морейра за състава си от 2027. Тъй като Йоан Зарко има договор до края на 2027, в отбора няма да има място нито за Марини, нито за настоящия му съотборник Жоан Мир.

За Давид Алонсо няма значение дали ще бъде в заводския тим на Хонда, или в този на LCR

Вече е ясно, че световният шампион за 2020 Мир ще премине в състава на Грезини Дукати, докато бъдещето на Марини не е сигурно. Напоследък името на италианеца се свързва с отбора на Tech3 КТМ, но все още нищо не е официално. Според самия Марини обаче, това скоро може да се промени.

Лука Марини с теория защо Хонда изпитва затруднения в квалификациите в MotoGP

„Мисля, че може би този уикенд ще има някакво съобщение. Всичко може да се изясни [...] този уикенд – в момента не знам със сигурност. Но ще видим“, заяви Лука Марини преди Гран При на Великобритания.



„Сега не е моментът да говоря за това, но със сигурност съм щастлив. Разбира се, MotoGP е мечтата на всеки, така че да бъда тук е фантастично и чувствам, че все още мога да постигна много неща“, добави полубратът на Валентино Роси.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

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Снимки: Gettyimages