Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. От Левски за Сержиньо: Някои играчи просто успяват да завладеят трибуните още с първите си докосвания

От Левски за Сержиньо: Някои играчи просто успяват да завладеят трибуните още с първите си докосвания

  • 6 авг 2026 | 17:12
  • 2593
  • 1

От Левски разпространиха видео на победния гол, който Сержиньо отбеляза срещу Кайрат в първия мач между двата отбора от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Португалският халф зарадва "сините" привърженици с попадение в добавеното време на мача, което осигури на отбора на Хулио Веласкес минимална преднина преди реванша в Казахстан следващата седмица.

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина
Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

"Някои играчи просто успяват да завладеят трибуните още с първите си докосвания. Завъртане, още едно, шут… и миг на върховен екстаз, подпечатан от Сержиньо.

Тази лудост може да я изживеете само с Левски! Ще се видим утре в 21:15", написаха от "Герена".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

  • 7 авг 2026 | 16:19
  • 17359
  • 12
Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 3280
  • 3
Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 1558
  • 6
Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

  • 7 авг 2026 | 15:28
  • 641
  • 1
Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

  • 7 авг 2026 | 15:08
  • 3043
  • 5
Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

  • 7 авг 2026 | 14:56
  • 1462
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 15692
  • 39
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 17489
  • 108
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7398
  • 11
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8277
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 27856
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 7961
  • 9