От Левски за Сержиньо: Някои играчи просто успяват да завладеят трибуните още с първите си докосвания

От Левски разпространиха видео на победния гол, който Сержиньо отбеляза срещу Кайрат в първия мач между двата отбора от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Португалският халф зарадва "сините" привърженици с попадение в добавеното време на мача, което осигури на отбора на Хулио Веласкес минимална преднина преди реванша в Казахстан следващата седмица.

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

"Някои играчи просто успяват да завладеят трибуните още с първите си докосвания. Завъртане, още едно, шут… и миг на върховен екстаз, подпечатан от Сержиньо.

Тази лудост може да я изживеете само с Левски! Ще се видим утре в 21:15", написаха от "Герена".

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