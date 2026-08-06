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"Силвърстоун" ще продължи да домакинства на MotoGP

  • 6 авг 2026 | 12:58
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В навечерието на тазгодишното издание на Гран При на Великобритания беше обявено, че „Силвърстоун“ ще продължи да домакинства на MotoGP, след като британското трасе подписа нов договор с организаторите на световният шампионат по мотоциклетизъм на писта. Той е с доста кратка продължително, тъй като покрива само 2027 и 2028 година.

След продължително отсъствие „Силвърстоун“ се завърна в календара на MotoGP през 2010 година, заменяйки „Донингтън Парк“ като домакин на Гран При на Великобритания. През годините имаше няколко опита за преместването на надпреварата, като най-известният от тях е с „Пистата на Уелс“, която така и не беше построена. Така „Силвърстоун“ продължи да домакинства на Гран При на Великобритания и в MotoGP, въпреки че надпреварата се радва на много по-малък интерес спрямо тази във Формула 1.

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„Обединеното кралство има богата история в мотоциклетните състезания и си остава един от най-важните пазари за MotoGP. Откакто се завърнахме на „Силвърстоун“ през 2010, ние изградихме здраво партньорство, което допринесе за някои незабравими издания на Гран При на Великобритания.

„Силвърстоун“ е перфектната сцена за MotoGP, 11 различни победителя в последните 11 състезания на тази писта са доказателство за качеството, конкурентността и непредвидимостта на състезанията тук. Това удължаване на договора е възможност да продължим да инвестираме в това събитие, заздравявайки нашето присъствие в Обединеното кралство, създавайки още повече стойност за нашите фенове, отбори, партньори и промоутъри в следващите години“, заяви главният изпълнителен директор на MotoGP Кармело Еспелета по повод новия договор със „Силвърстоун“.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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