Според Кейси Стоунър, Франческо Баная е "изтеглил късата клечка" след титлите си в MotoGP

Легендата на MotoGP Кейси Стоунър смята, че Франческо Баная е „изтеглил късата клечка“ по време на трудностите си с Дукати. Според австралиеца твърде много хора са пренебрегнали оплакванията на италианеца относно мотора, преди в крайна сметка той да бъде освободен от заводския отбор.

През целия сезон 2025 Баная твърдеше, че нещо фундаментално се е променило в неговия Desmosedici GP25, което го е превърнало от претендент за титлата през 2024 в пилот, който понякога просто допълва стартовата решетка. Въпреки че успя да спечели две състезания и да се качи на подиума още няколко пъти през сезон 2025, той като цяло изпитваше сериозни затруднения със скоростта и не успя да завърши шест от последните седем надпревари.

Какъв е проблемът, който спъва Франческо Баная през 2026?

Но докато той и Фабио Ди Джанантонио от VR46 се мъчеха да укротят мотора, Марк Маркес спечели титлата пет кръга преди края, показвайки, че машината все още е способна да печели шампионата въпреки слабостите си. Стоунър заяви, че винаги е вярвал, че оплакванията на Баная относно мотора са били основателни, настоявайки, че GP25 се е държал по-различно от своя предшественик.

Лятната ваканция започна с операция за Пеко Баная

„Много ми е мъчно за Пеко, защото в последния период той изпитваше известни трудности“, каза Стоунър пред официалния сайт на MotoGP. „Всички загубиха вяра в Пеко, защото казваха, че той просто се оплаква, че моторът е същият и така нататък. Но аз виждах отстрани, че моторът не беше същият.



„Той е наистина плавен пилот, много плавен човек във всички аспекти, а аз гледах как моторът прави неща, които не би трябвало да прави.“

Априлия обяви официално привличането на Пеко Баная с 4-годишен договор

По време на зимната пауза Дукати реши да привлече Педро Акоста от КТМ за сезон 2027, а впоследствие Баная подписа нов договор, за да се присъедини към сънародника си Марко Бедзеки в Априлия. Това ще сложи край на едно от най-успешните партньорства между пилот и отбор в съвременната ера на MotoGP. Баная донесе на Дукати първата им титла при пилотите след триумфа на Стоунър през 2007, побеждавайки Фабио Куартараро от Ямаха през 2022, преди успешно да защити короната си и през следващия сезон. Стоунър се надява, че новото начало в Априлия ще позволи на Баная да надгради формата, която преоткри с мотора GP26 тази година, вярвайки, че италианецът е бил ощетен по време на последния си период в Дукати.

Марко Бедзеки: Ще бъде странно да съм съотборник с Пеко Баная

„Като се има предвид, че Пеко е този, който им донесе първите шампионски титли след моята, и то поредни, а преди и след това беше втори, и беше единственият пилот на Дукати, който наистина беше в челото, той определено изтегли късата клечка.



„Също така съм развълнуван да видя какво може да се случи с него, да намери нова мотивация, надявам се ново семейство в Априлия, и да се върне към своя стил и увереността, която имаше“, обясни австралиецът.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages