Марко Бедзеки: Ще бъде странно да съм съотборник с Пеко Баная

Марко Бедзеки смята, че „ще бъде странно“ да си партнира с Пеко Баная във фабричния отбор на Априлия през сезон 2027 в MotoGP.

Преди Гран При на Нидерландия миналия месец, от Априлия обявиха, че са подписали с Баная за следващия сезон, слагайки край на месеци спекулации. Априлия също така потвърди, че двукратният световен шампион е сключил впечатляващ четиригодишен договор с производителя от Ноале.

Априлия обяви официално привличането на Пеко Баная с 4-годишен договор

До този момент Баная се е състезавал единствено с машини на Дукати в MotoGP, след като дебютира с Прамак през 2019 година като действащ шампион в Мото2.

Бедзеки и Баная са дългогодишни приятели, израснали заедно в академията за пилоти VR46. Той признава, че партньорството с Баная през следващата година ще бъде „странно“ преживяване.

Марко Бедзеки претърпя успешна операция, целта е завръщане на „Силвърстоун“

„Щастлив съм, разбира се, за него, за отбора, за фабриката“, заяви Бедзеки в Ассен след обявяването на новината за Баная.



„Той е, мисля, много готин, но честно казано, ще бъде странно да споделяме бокса, защото в крайна сметка винаги сме били съперници и ще продължим да бъдем, но никога не сме били толкова близо през целия уикенд.



„Но както и да е, аз съм много, много щастлив. Така че съм доволен и от настоящата ситуация в Априлия, защото настроението в бокса е много добро.



„Взаимоотношенията ми с Хорхе [Мартин] също са много добри и изградихме страхотна атмосфера в бокса“, завърши доскорошния лидер в генералното класиране в кралския клас.

Лятната ваканция започна с операция за Пеко Баная

Баная ще заеме мястото на Мартин в заводския отбор на Априлия през следващия сезон, като световният шампион за сезон 2024 ще се премести в Ямаха заедно с Ай Огура. От своя страна Дукати привлече Педро Акоста от КТМ за заместник на Баная.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages