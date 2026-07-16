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Марко Бедзеки: Ще бъде странно да съм съотборник с Пеко Баная

  • 16 юли 2026 | 17:44
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Марко Бедзеки смята, че „ще бъде странно“ да си партнира с Пеко Баная във фабричния отбор на Априлия през сезон 2027 в MotoGP.

Преди Гран При на Нидерландия миналия месец, от Априлия обявиха, че са подписали с Баная за следващия сезон, слагайки край на месеци спекулации. Априлия също така потвърди, че двукратният световен шампион е сключил впечатляващ четиригодишен договор с производителя от Ноале.

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До този момент Баная се е състезавал единствено с машини на Дукати в MotoGP, след като дебютира с Прамак през 2019 година като действащ шампион в Мото2.

Бедзеки и Баная са дългогодишни приятели, израснали заедно в академията за пилоти VR46. Той признава, че партньорството с Баная през следващата година ще бъде „странно“ преживяване.

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„Щастлив съм, разбира се, за него, за отбора, за фабриката“, заяви Бедзеки в Ассен след обявяването на новината за Баная.

„Той е, мисля, много готин, но честно казано, ще бъде странно да споделяме бокса, защото в крайна сметка винаги сме били съперници и ще продължим да бъдем, но никога не сме били толкова близо през целия уикенд.

„Но както и да е, аз съм много, много щастлив. Така че съм доволен и от настоящата ситуация в Априлия, защото настроението в бокса е много добро.

„Взаимоотношенията ми с Хорхе [Мартин] също са много добри и изградихме страхотна атмосфера в бокса“, завърши доскорошния лидер в генералното класиране в кралския клас.

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Баная ще заеме мястото на Мартин в заводския отбор на Априлия през следващия сезон, като световният шампион за сезон 2024 ще се премести в Ямаха заедно с Ай Огура. От своя страна Дукати привлече Педро Акоста от КТМ за заместник на Баная.

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Снимки: Gettyimages

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