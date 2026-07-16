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Лятната ваканция започна с операция за Пеко Баная

  • 16 юли 2026 | 12:45
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Отборът на Дукати обяви, че двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная е претърпял успешна операция на дясната си предмишница във вчерашния ден.

Ендоскопската интервенция е била извършена от професор Луиджи Тарало в ортопедичната клиника в Модена. Не е ясна какво точно е наложили тази операция, но най-вероятно става дума за проблем с така наречения арм пъмп симптом.

Добрата новина за Баная е, че в момента MotoGP е в своята традиционна лятна пауза, което му дава повече време за възстановяване преди следващия кръг от шампионата. Той ще се проведе на „Силвърстоун“ между 7 и 9 август, а след Гран При на Великобритания предстои още една малко по-дълга пауза преди Гран При на Арагон в края на месец август.

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Снимки: Gettyimages

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