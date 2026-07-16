Лятната ваканция започна с операция за Пеко Баная

Отборът на Дукати обяви, че двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная е претърпял успешна операция на дясната си предмишница във вчерашния ден.
Ендоскопската интервенция е била извършена от професор Луиджи Тарало в ортопедичната клиника в Модена. Не е ясна какво точно е наложили тази операция, но най-вероятно става дума за проблем с така наречения арм пъмп симптом.
Добрата новина за Баная е, че в момента MotoGP е в своята традиционна лятна пауза, което му дава повече време за възстановяване преди следващия кръг от шампионата. Той ще се проведе на „Силвърстоун“ между 7 и 9 август, а след Гран При на Великобритания предстои още една малко по-дълга пауза преди Гран При на Арагон в края на месец август.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages