Лятната ваканция започна с операция за Пеко Баная

Отборът на Дукати обяви, че двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная е претърпял успешна операция на дясната си предмишница във вчерашния ден.

Ендоскопската интервенция е била извършена от професор Луиджи Тарало в ортопедичната клиника в Модена. Не е ясна какво точно е наложили тази операция, но най-вероятно става дума за проблем с така наречения арм пъмп симптом.

🔴 📣 MEDICAL UPDATE on @PeccoBagnaia



Pecco has successfully undergone endoscopic fasciotomy surgery on his right forearm this afternoon at the Policlinico di Modena.



Taking advantage of the @MotoGP summer break, he will now begin his rehabilitation schedule. #ForzaDucati pic.twitter.com/7Sfawta1CQ — Ducati Corse (@ducaticorse) July 15, 2026

Добрата новина за Баная е, че в момента MotoGP е в своята традиционна лятна пауза, което му дава повече време за възстановяване преди следващия кръг от шампионата. Той ще се проведе на „Силвърстоун“ между 7 и 9 август, а след Гран При на Великобритания предстои още една малко по-дълга пауза преди Гран При на Арагон в края на месец август.

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Снимки: Gettyimages