Откривателят на Антонели го съди за милиони

Откривателят на Андреа Кими Антонели Джовани Минарди съди бившия си клиент, след като съвместната им работа приключи през 2025 година.
Минарди-младши е този, който поема развитието на кариерата на Антонели чрез собствената си мениджърска агенция и той е човекът, който отваря вратите към Формула 1 и Мерцедес за италианеца.
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Джанкарло Минарди осигурява шанса на Антонели да влезе в програмата за млади таланти на Ферари, но тогавашният шеф на Скудерията Маурицио Аривабене отхвърля Андреа, тъй като е „твърде млад“. Още едно от неособено прозорливите решения на бившия шеф на Скудерията.
Джовани, който е син на легендата Джанкарло Минарди, подкрепя Антонели от 8-годишен, т.е. още от картинга и има решаваща роля италианецът да влезе през 2019 година в младежката програма на Мерцедес.
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Проблемът обаче се появява, когато от Мерцедес заявяват, че искат те да менажират кариерата на Антонели и той бързо се разделя с Минарди. Сега се очаква, че по делото, което Минарди води за неизплатените му комисионни и хонорари, да бъдат повикани за свидетели Тото Волф и досегашният шеф на програмата Гуен Лагрю, който вече работи в Ред Бул.