Откривателят на Антонели го съди за милиони

Откривателят на Андреа Кими Антонели Джовани Минарди съди бившия си клиент, след като съвместната им работа приключи през 2025 година.

Минарди-младши е този, който поема развитието на кариерата на Антонели чрез собствената си мениджърска агенция и той е човекът, който отваря вратите към Формула 1 и Мерцедес за италианеца.

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Kimi Antonelli is reportedly being sued by former manager Giovanni Minardi over alleged unpaid compensation for managing the early years of his career.



The dispute has reportedly been ongoing for nearly a year and centers on a management contract signed when… pic.twitter.com/BKQ5oi0LM9 — Everything Formula (@evrythngformu1a) July 29, 2026

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Джанкарло Минарди осигурява шанса на Антонели да влезе в програмата за млади таланти на Ферари, но тогавашният шеф на Скудерията Маурицио Аривабене отхвърля Андреа, тъй като е „твърде млад“. Още едно от неособено прозорливите решения на бившия шеф на Скудерията.

Джовани, който е син на легендата Джанкарло Минарди, подкрепя Антонели от 8-годишен, т.е. още от картинга и има решаваща роля италианецът да влезе през 2019 година в младежката програма на Мерцедес.

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Проблемът обаче се появява, когато от Мерцедес заявяват, че искат те да менажират кариерата на Антонели и той бързо се разделя с Минарди. Сега се очаква, че по делото, което Минарди води за неизплатените му комисионни и хонорари, да бъдат повикани за свидетели Тото Волф и досегашният шеф на програмата Гуен Лагрю, който вече работи в Ред Бул.

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