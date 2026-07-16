Монтана 2003 и Берое научиха съперниците си в ЕвроКъп

Шампионът на България по баскетбол за жени Монтана 2003 ще се състезава в група "К" на турнира ЕвроКъп за сезон 2026/2027.

Монтанчанки получиха директно място в груповата фаза и попаднаха в компанията на германския Келтерн, чешкия Острава и един измежду Панатинайкос (Гърция), Емлак (Турция) или Жирона (Испания) - в зависимост от квалификациите за Евролигата.

През миналия сезон част от Келтерн бе националката Карина Константинова.

Другият български участник в ЕвроКъп - Берое Стара Загора ще се изправи срещу испанския Бакси Ферол Ферол в квалификациите на надпреварата, определи жребият, който бе изтеглен в германския град Мюнхен.

Квалификациите ще се проведат в два мача на разменено гостуване - на 24 септември и 1 октомври. Първата среща ще бъде в Стара Загора, а реваншът ще се играе в Испания.

Ако Берое преодолее пресявките, ще влезе в Група D, където попаднаха още съставите на Олимпиакос (Гърция), Мерсин (Турция) и Шльонза Вроцлав (Полша).

Общо 45 клуба се регистрираха за турнира ЕвроКъп, като 43 влизат директно в редовния сезон, включително осем, които ще се присъединят от квалификациите за Евролигата.

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