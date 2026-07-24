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Николай Господинов пое женския Берое

  • 24 юли 2026 | 12:56
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Николай Господинов пое женския Берое

Николай Господинов е новият старши треньор на женския Берое, обяви официално клубът от Стара Загора.

“Приветстваме с добре дошъл новия старши треньор на женския ни тим - Николай Господинов!

Специалистът има много солидна визитка и в женско, и в мъжко направление. Бил е начело на мъжките Дунав 2007, Дунав Русе, Левски, Шампион 2006, албанския Влазния Шкодра, както и помощник в Миньор Перник. За последно бе част от Вълци Разград.

Най-големият му успех на женско ниво е спечелването на Купата на Германия и сребро от първенството с Васербург. Ръководил е още швейцарския Нион и Монтана 2003.

Миналата година бе национален селекционер на девойките до 18 години, а през тази асистент на Маргарита Маринкова по време на Европейското първенство до 20 години в Самоков.

Пожелаваме на Николай Господинов здраве, успех и много победи начело на Берое!”, написаха старозагорци в официалния си профил във Фейсбук.

Вчера Берое обяви и трансфера на американската баскетболистка Бри Гънелс.

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