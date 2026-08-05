Кейси Стоунър призова Педро Акоста към повече търпение в битките на пистата

Легендата Кейси Стоунър вярва, че Педро Акоста трябва да показва повече търпение в директните битки на пистата, за да отключи пълния си потенциал. Коментарът идва в момент, когато испанецът се подготвя за своя дългоочакван трансфер в Дукати за началото на сезон 2027 в MotoGP.

При дебюта си в кралския клас през 2024 година Акоста получи критики от някои среди за прекомерна агресия и чести катастрофи, въпреки че веднага направи впечатление със своята скорост и талант. През последните 18 месеца звездата на КТМ възприе по-премерен подход и драстично намали броя на инцидентите си, като започна да приоритизира постоянните класирания в топ пет пред рискованите изпреварвания.

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Въпреки това, легендата на MotoGP Стоунър смята, че все още има място за подобрение, твърдейки, че Акоста не отстъпва, когато се бори с определени пилоти на стартовата решетка. Коментарът изглежда е препратка към скорошните битки на 22-годишния пилот с Марк Маркес и Енеа Бастианини.

„При Педро определено видяхме таланта“, заяви австралиецът пред официалния сайт на MotoGP. „Бих искал да видя малко повече търпение, защото усещам, че има определени пилоти, които той не иска да вижда пред себе си, и затова ще направи всичко, за да бъде пред тях.



„Ако ще печелиш световни шампионати, това не работи. Наистина трябва да знаеш, че в някои дни няма да победиш, и трябва да го приемеш, както и някои от тези резултати. Ако Педро понякога може да бъде малко по-търпелив, тогава ще видим таланта му да изпъква много повече.“

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Акоста се утвърди като еталон за КТМ, след като се присъедини към заводския отбор миналата година, като с лекота надминаваше останалите пилоти в редиците на австрийския производител. До момента през 2026 г. той е спечелил почти два пъти повече точки от следващия най-добър пилот с RC16 – Бастианини, който кара за сателитния екип на Tech3.

Въпреки това, тъй като КТМ все още изостава от Априлия и Дукати по отношение на представянето и същевременно се бори с надеждността, Акоста все още не е записал победа в Гран При, докато наближава края на третия си сезон в кралския клас. Стоунър вярва, че един по-конкурентоспособен пакет би дал по-добра представа за крайното ниво на Акоста.

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„Когато му дойде времето, той ще бъде голяма заплаха, особено сега с мотор, който е доказан [Дукати]. С КТМ е трудно да се прецени какво е нивото. Щом видим Педро на Дукати, ще знаем много повече“, каза Стоунър.

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Снимки: Gettyimages