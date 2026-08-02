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Бащата на Еванс го изненада секунди след катастрофата

  • 2 авг 2026 | 12:18
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Лидерът в Световния рали шампионат Елфин Еванс направи зрелищна катастрофа на по-малко от километър преди финала на вчерашния етап №14 от програмата на рали „Финландия“.

Уелският пилот на Тойота излетя от трасето, направи три преобръщания, но не успя да собствен ход да преодолее дълбоката канавка по пътя му към трасето.

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Феновете се притекоха на помощ на Елфин и го избутаха на пътя, но пилотът остана супер изненадан, когато първият, който отвори вратата на колата му се оказа баща му – Гуиндаф Еванс.

Еванс-старши има зад гърба си дълга рали кариера, а в повечето състезания работи като пилота, който минава последен преди старта на отсечката, за да провери състоянието на етапа. Вчера Гуиндаф отишъл да гледа финала на етапа и да чака Елфин на стоп финала, но след това е решил да влезе малко по-навътре в отсечката. Точно там, където Еванс излетя от пътя.

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Елфин беше в шок след като видя, че първата глава, която надникна в колата му беше тази на баща му, но само с няколко реплики двамата се разбраха какво трябва да се направи и Еванс-младши беше върнат на пътя.

„Първото нещо, което баща ми ме попита като отвори вратата беше: „Къде ти е въжето“, припомни тези напрегнати секунди Елфин в сервизната зона снощи.

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В обедния сервиз вчера механиците на Тойота оправиха напълно колата на Еванс и го върнаха в състезанието.

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Снимки: Imago

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