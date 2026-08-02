Бащата на Еванс го изненада секунди след катастрофата

Лидерът в Световния рали шампионат Елфин Еванс направи зрелищна катастрофа на по-малко от километър преди финала на вчерашния етап №14 от програмата на рали „Финландия“.

Уелският пилот на Тойота излетя от трасето, направи три преобръщания, но не успя да собствен ход да преодолее дълбоката канавка по пътя му към трасето.

Imagine crashing your car and your DAD is the first person to find out 🫣



That's exactly what happened to Elfyn Evans on Rally Finland... pic.twitter.com/fVuHfnaucX — DirtFish (@DirtFishRally) August 1, 2026

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Феновете се притекоха на помощ на Елфин и го избутаха на пътя, но пилотът остана супер изненадан, когато първият, който отвори вратата на колата му се оказа баща му – Гуиндаф Еванс.

Еванс-старши има зад гърба си дълга рали кариера, а в повечето състезания работи като пилота, който минава последен преди старта на отсечката, за да провери състоянието на етапа. Вчера Гуиндаф отишъл да гледа финала на етапа и да чака Елфин на стоп финала, но след това е решил да влезе малко по-навътре в отсечката. Точно там, където Еванс излетя от пътя.

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Елфин беше в шок след като видя, че първата глава, която надникна в колата му беше тази на баща му, но само с няколко реплики двамата се разбраха какво трябва да се направи и Еванс-младши беше върнат на пътя.

„Първото нещо, което баща ми ме попита като отвори вратата беше: „Къде ти е въжето“, припомни тези напрегнати секунди Елфин в сервизната зона снощи.

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В обедния сервиз вчера механиците на Тойота оправиха напълно колата на Еванс и го върнаха в състезанието.

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Снимки: Imago