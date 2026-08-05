Серхио Перес обясни какво спъва развитието на Кадилак във Формула 1

Серхио Перес изрази разочарованието си от липсата на напредък в развитието на Кадилак през сезон 2026 във Формула 1, като заяви, че дебютантът в шампионата трябва да „преосмисли процесите си“.

Американската марка направи своя дебют в шампионата тази година, но след 11 кръга Кадилак е на дъното на класирането без нито една точка, борейки се с Астън Мартин в задната част на колоната. Въпреки че това до голяма степен беше очаквано, изоставането на Кадилак от около 2.5 секунди спрямо лидерите остава постоянно, въпреки непрекъснатите подобрения по болида MAC-26, включително и голям пакет с новости в Австрия.

Тези подобрения обаче не донесоха очаквания ефект, за разлика от тези на конкурентните отбори. Астън Мартин, например, успя да изпревари Кадилак със своята „Б-спецификация“ в Унгария.

В изказване преди уикенда в Будапеща, Перес, който вече беше предвидил, че британският тим ще изпревари неговия отбор, сподели: „Беше много трудно, много ни е трудно да се развиваме. Мисля, че просто не сме се развили достатъчно.



„Очевидно трябва да преосмислим всичките си процеси, за да сме сигурни, че сме способни да се развиваме много по-силно, защото във Формула 1 всичко се свежда до развитието.



„Мисля, че това е, което ни липсва. Разбира се, като нов отбор, не сме се развили толкова, колкото бихме искали“, добави той.



„Има известна неефективност и очевидно липса на развитие, защото голяма част от работата се извършва от трети страни, така че ние не контролираме голяма част от нея. Затова зад кулисите се върши много работа, за да се опитаме да овладеем всичко това.



„Нямаме ясен установен процес. При много от утвърдените отбори те познават своя процес на развитие. Те имат много ясна линия как да правят нещата. За нас в момента има много неизвестни, които все още откриваме и се опитваме да извлечем максимума. Трябва да укрепим тази линия и тогава нещата ще бъдат много по-добре“, каза още мексиканецът.

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Проблемите на Кадилак се усложняват от факта, че сезонът е в началото на нов регулаторен цикъл. Това прави ефективния график за развитие още по-важен, тъй като отборите продължават да изучават новите правила. Затова Перес разкри, че отборът, воден от Греъм Лоудън, цели да въведе още подобрения през втората половина на годината, което би трябвало да го постави в добра позиция за втория му сезон догодина.

„В момента сме в етап, в който започваме да се фокусираме върху следващата година. Трябва да намерим баланс, но все пак мисля, че никой в отбора не е доволен от настоящото ни положение.



„Затова смятам, че отборът ще продължи да настоява за още няколко подобрения, за да сме сигурни, че можем поне да покажем на себе си, че процесът ни на развитие е силен. Това ще ни даде много увереност занапред“, обясни Перес.

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Снимки: Gettyimages