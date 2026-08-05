ФИА потвърди, че Гран При на Бахрейн в Малайзия ще бъде дневно състезание

Както се и очакваше, Международната автомобилна федерация (ФИА) потвърди, че надпреварата за Гран При на Бахрейн, която ще се проведе в Малайзия в началото на октомври, ще бъде дневна, а не нощна, какви слухове се появиха.

Състезанието на „Сепанг“ ще започне в 15:00 часа местно време (10:00 часа българско време) на 4 октомври, което означава, че тя ще се проведе изцяло под естествена светлина. Както е известно малайзийското трасе разполага със система за изкуствено осветление, но тя не отговаря на стандартите за Формула 1.

🚨 Timing Update 🚨



2026 Formula 1 official start times for the remaining races of the season.#FIA #F1 pic.twitter.com/T4QGXbDd9v — FIA (@fia) August 4, 2026

Припомняме, че Гран При на Бахрейн ще се проведе в Малайзия заради продължаващия конфликт в Близкия изток, който създава неизвестни и около финала на сезона, който по програма трябва да завърши със състезания в Катар и Абу Даби. От Формула 1 вече заявиха, че ще изчакат максимално дълго преди да решат как да процедират с тези надпревари, а решението се очаква около средата на септември най-късно.

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Снимки: Gettyimages