Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. ФИА потвърди, че Гран При на Бахрейн в Малайзия ще бъде дневно състезание

ФИА потвърди, че Гран При на Бахрейн в Малайзия ще бъде дневно състезание

  • 5 авг 2026 | 10:35
  • 190
  • 0

Както се и очакваше, Международната автомобилна федерация (ФИА) потвърди, че надпреварата за Гран При на Бахрейн, която ще се проведе в Малайзия в началото на октомври, ще бъде дневна, а не нощна, какви слухове се появиха.

Състезанието на „Сепанг“ ще започне в 15:00 часа местно време (10:00 часа българско време) на 4 октомври, което означава, че тя ще се проведе изцяло под естествена светлина. Както е известно малайзийското трасе разполага със система за изкуствено осветление, но тя не отговаря на стандартите за Формула 1.

Припомняме, че Гран При на Бахрейн ще се проведе в Малайзия заради продължаващия конфликт в Близкия изток, който създава неизвестни и около финала на сезона, който по програма трябва да завърши със състезания в Катар и Абу Даби. От Формула 1 вече заявиха, че ще изчакат максимално дълго преди да решат как да процедират с тези надпревари, а решението се очаква около средата на септември най-късно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Серхио Перес обясни какво спъва развитието на Кадилак във Формула 1

Серхио Перес обясни какво спъва развитието на Кадилак във Формула 1

  • 5 авг 2026 | 10:46
  • 168
  • 0
Официално: Раул Фернандес остава в Тракхаус Априлия за още две години

Официално: Раул Фернандес остава в Тракхаус Априлия за още две години

  • 5 авг 2026 | 10:25
  • 178
  • 0
Маверик Винялес пропуска Гран При на Великобритания, Еспаргаро го сменя

Маверик Винялес пропуска Гран При на Великобритания, Еспаргаро го сменя

  • 5 авг 2026 | 10:14
  • 205
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

  • 5 авг 2026 | 10:03
  • 3029
  • 0
Ожие ще стартира във всички ралита до края на сезона в WRC

Ожие ще стартира във всички ралита до края на сезона в WRC

  • 3 авг 2026 | 17:57
  • 1791
  • 0
Шефът на Формула 2: Никола Цолов е фаворитът за титлата!

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е фаворитът за титлата!

  • 3 авг 2026 | 17:46
  • 19123
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 8393
  • 22
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 7423
  • 4
ЦСКА замина за нов европейски сблъсък

ЦСКА замина за нов европейски сблъсък

  • 5 авг 2026 | 07:55
  • 8606
  • 74
Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

  • 4 авг 2026 | 22:32
  • 182513
  • 978
Трабзонспор потвърди голямата новина

Трабзонспор потвърди голямата новина

  • 5 авг 2026 | 01:45
  • 17859
  • 12
Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

  • 4 авг 2026 | 23:31
  • 19249
  • 24