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  3. Чартърът на ЦСКА кацна в Батуми, Янев и Гбамен говорят пред медиите

Чартърът на ЦСКА кацна в Батуми, Янев и Гбамен говорят пред медиите

  • 5 авг 2026 | 11:48
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Отборът на ЦСКА кацна по обед в Батуми, където ги посрещна слънчево време.

Брахими: Всеки мач излизаме срещу себе си! Няма от какво да се притесняваме срещу Макаби
Брахими: Всеки мач излизаме срещу себе си! Няма от какво да се притесняваме срещу Макаби

Утре армейците излизат срещу Макаби (Тел Авив) в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените" пристигнаха в грузинския морски град с чартърен полет на Turskish Airlines, продължил час и 50 минути.

Краси Горанов и MMA шампион тръгнаха с ЦСКА за Батуми
Краси Горанов и MMA шампион тръгнаха с ЦСКА за Батуми

В 18:30 ч. днес наставникът на тима от Борисовата градина Христо Янев ще даде пресконференция пред представителите на медиите. До треньора ще застане защитникът Жан-Филип Гбамен. От 19:00 ч. пък е тренировката на футболистите на "Аджарабет Арена", като традиционно първите 15 минути от занимението са открити.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

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