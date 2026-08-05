Официално: Раул Фернандес остава в Тракхаус Априлия за още две години

Раул Фернандес ще продължи да бъде част от екипа на Тракхаус Априлия в MotoGP и през следващите два сезона, след като подписа нов двугодишен договор с американския тим.

Raul signs through 2028 to continue being part of the Trackhouse MotoGP story. #Trackhouse #RaulFernandez #MotoGP pic.twitter.com/jx151buqoE — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) August 5, 2026

Фернандес се присъедини към Тракхаус в началото на 2024 година, когато отборът дебютира в MotoGP, заменяйки RNF. Именно Фернандес е авторът на някои от най-значимите моменти във все още младата история на Тракхаус, включително първата победа на отбора, спечелена в Австралия миналата година.

От началото на сезон 2026 испанецът има три спринтови подиума, включително двете победи на „Муджело“ и „Ассен“, както и три подиума в дългите състезания. Преди началото на втората половина на кампанията Фернандес заема шестото място в класирането при пилотите със 159 точки и пасив от 49 спрямо лидера Хорхе Мартин.

„Ние в Тракхаус се вълнуваме да съобщим, че Раул Фернандес ще остане в отбора още два сезона. Още от началото на пътя на отбора, Раул е напълно отдаден на нашата мисия и цели. Той израсна като пилот и на мотора, и в своята подготовка, подход и зрялост. Ние вярваме, че този отбор и тези мотори са готови да бъдат редовни претенденти за титлата в следващите години и Раул ще ни помогне да достигнем тези висоти в спорта“, заяви собственикът на Тракхаус Джъстин Маркс.

🔵 @25RaulFernandez stays at The House



The story continues for two more years 🤝#MotoGP pic.twitter.com/76mZd1WgEE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2026

Със сигурност Фернандес ще има нов съотборник, тъй като настоящият му партньор, Ай Огура, ще напусне отбора, за да стане заводски пилот на Ямаха.

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Снимки: Gettyimages