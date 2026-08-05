Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Официално: Раул Фернандес остава в Тракхаус Априлия за още две години

Официално: Раул Фернандес остава в Тракхаус Априлия за още две години

  • 5 авг 2026 | 10:25
  • 173
  • 0

Раул Фернандес ще продължи да бъде част от екипа на Тракхаус Априлия в MotoGP и през следващите два сезона, след като подписа нов двугодишен договор с американския тим.

Фернандес се присъедини към Тракхаус в началото на 2024 година, когато отборът дебютира в MotoGP, заменяйки RNF. Именно Фернандес е авторът на някои от най-значимите моменти във все още младата история на Тракхаус, включително първата победа на отбора, спечелена в Австралия миналата година.

От началото на сезон 2026 испанецът има три спринтови подиума, включително двете победи на „Муджело“ и „Ассен“, както и три подиума в дългите състезания. Преди началото на втората половина на кампанията Фернандес заема шестото място в класирането при пилотите със 159 точки и пасив от 49 спрямо лидера Хорхе Мартин.

„Ние в Тракхаус се вълнуваме да съобщим, че Раул Фернандес ще остане в отбора още два сезона. Още от началото на пътя на отбора, Раул е напълно отдаден на нашата мисия и цели. Той израсна като пилот и на мотора, и в своята подготовка, подход и зрялост. Ние вярваме, че този отбор и тези мотори са готови да бъдат редовни претенденти за титлата в следващите години и Раул ще ни помогне да достигнем тези висоти в спорта“, заяви собственикът на Тракхаус Джъстин Маркс.

Със сигурност Фернандес ще има нов съотборник, тъй като настоящият му партньор, Ай Огура, ще напусне отбора, за да стане заводски пилот на Ямаха.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Серхио Перес обясни какво спъва развитието на Кадилак във Формула 1

Серхио Перес обясни какво спъва развитието на Кадилак във Формула 1

  • 5 авг 2026 | 10:46
  • 167
  • 0
ФИА потвърди, че Гран При на Бахрейн в Малайзия ще бъде дневно състезание

ФИА потвърди, че Гран При на Бахрейн в Малайзия ще бъде дневно състезание

  • 5 авг 2026 | 10:35
  • 187
  • 0
Маверик Винялес пропуска Гран При на Великобритания, Еспаргаро го сменя

Маверик Винялес пропуска Гран При на Великобритания, Еспаргаро го сменя

  • 5 авг 2026 | 10:14
  • 203
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

  • 5 авг 2026 | 10:03
  • 3029
  • 0
Ожие ще стартира във всички ралита до края на сезона в WRC

Ожие ще стартира във всички ралита до края на сезона в WRC

  • 3 авг 2026 | 17:57
  • 1791
  • 0
Шефът на Формула 2: Никола Цолов е фаворитът за титлата!

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е фаворитът за титлата!

  • 3 авг 2026 | 17:46
  • 19123
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 8383
  • 22
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 7379
  • 4
ЦСКА замина за нов европейски сблъсък

ЦСКА замина за нов европейски сблъсък

  • 5 авг 2026 | 07:55
  • 8594
  • 74
Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

  • 4 авг 2026 | 22:32
  • 182503
  • 978
Трабзонспор потвърди голямата новина

Трабзонспор потвърди голямата новина

  • 5 авг 2026 | 01:45
  • 17857
  • 12
Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

  • 4 авг 2026 | 23:31
  • 19244
  • 24