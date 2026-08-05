Маверик Винялес пропуска Гран При на Великобритания, Еспаргаро го сменя

Отборът на Tech3 КТМ в MotoGP обяви, че Маверик Винялес ще пропусне предстоящата този уикенд Гран При на Великобритания, с която ще бъде възобновен сезонът в кралския клас след едномесечната лятна пауза.

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Pol Espargaró returns to Tech3 for this weekend's #BritishGP at Silverstone, stepping in for Maverick Viñales as he continues to manage his recovery following corrective shoulder surgery earlier this year.



We are wishing Maverick a very speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/gRmro1XD3Q — Tech3 Racing (@Tech3Racing) August 4, 2026

Испанецът няма да бъде на „Силвърстоун“, за да отдели още малко време на възстановяването си след коригиращата операция на дясното рамо по-рано през годината. Винялес продължава да изпитва дискомфорт, който се отразява пряко на неговото представяне на пистата и дори породи слухове, че той ще бъде уволнен от Tech3 КТМ, но, поне засега, случаят не е такъв.

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Неговото място във Великобритания този уикенд ще бъде заето от тестовия пилот на КТМ Пол Еспаргаро, за когото това ще бъде първо участие в MotoGP през 2026 година. През сезон 2025 Еспаргаро участва в общо пет състезания като заместник на Винялес, като записа най-добро класиране от осмо място в Унгария.

Целта на Винялес ще е той да се завърне за Гран При на Арагон, която ще се проведе между 28 и 30 август на „Моторланд Арагон“ в Испания.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

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Снимки: Gettyimages