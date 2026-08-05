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Маверик Винялес пропуска Гран При на Великобритания, Еспаргаро го сменя

  • 5 авг 2026 | 10:14
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Отборът на Tech3 КТМ в MotoGP обяви, че Маверик Винялес ще пропусне предстоящата този уикенд Гран При на Великобритания, с която ще бъде възобновен сезонът в кралския клас след едномесечната лятна пауза.

Испанецът няма да бъде на „Силвърстоун“, за да отдели още малко време на възстановяването си след коригиращата операция на дясното рамо по-рано през годината. Винялес продължава да изпитва дискомфорт, който се отразява пряко на неговото представяне на пистата и дори породи слухове, че той ще бъде уволнен от Tech3 КТМ, но, поне засега, случаят не е такъв.

КТМ уволнява още утре Маверик Винялес? Той отрича
КТМ уволнява още утре Маверик Винялес? Той отрича

Неговото място във Великобритания този уикенд ще бъде заето от тестовия пилот на КТМ Пол Еспаргаро, за когото това ще бъде първо участие в MotoGP през 2026 година. През сезон 2025 Еспаргаро участва в общо пет състезания като заместник на Винялес, като записа най-добро класиране от осмо място в Унгария.

Целта на Винялес ще е той да се завърне за Гран При на Арагон, която ще се проведе между 28 и 30 август на „Моторланд Арагон“ в Испания.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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