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Ето кога са мачовете между ЦСКА 1948 и Панатинайкос

  • 31 юли 2026 | 13:37
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УЕФА официално обяви дните и началните часове на предстоящите мачове между ЦСКА 1948 и Панатинайкос от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. "Червените" са гости в първата среща, която ще се играе на Олимпийския стадион "Спирос Луис" в Атина на 5 август (сряда) от 21:30 часа. Главен съдия ще бъде италианецът Матео Маркети.

ЦСКА 1948 се извини на медиите
ЦСКА 1948 се извини на медиите

Реваншът в София е на 11 август (вторник) от 20:30 часа на Националния стадион "Васил Левски". Отборът на Александър Александров стигна дотук, след като отстрани Спартак (Търнава), докато гръцкият гранд се справи с Пакш.

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