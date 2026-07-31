Ето кога са мачовете между ЦСКА 1948 и Панатинайкос

УЕФА официално обяви дните и началните часове на предстоящите мачове между ЦСКА 1948 и Панатинайкос от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. "Червените" са гости в първата среща, която ще се играе на Олимпийския стадион "Спирос Луис" в Атина на 5 август (сряда) от 21:30 часа. Главен съдия ще бъде италианецът Матео Маркети.

ЦСКА 1948 се извини на медиите

Реваншът в София е на 11 август (вторник) от 20:30 часа на Националния стадион "Васил Левски". Отборът на Александър Александров стигна дотук, след като отстрани Спартак (Търнава), докато гръцкият гранд се справи с Пакш.

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