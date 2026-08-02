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Гюнтер Щайнер: Няма смисъл от състезания в Европа през декември

  • 2 авг 2026 | 21:03
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Формула 1 може да завърши сезон 2026 в Европа, ако се окаже, че състезанията в Катар и Абу Даби не могат да се проведат заради войната в Близкия изток. Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали вече обясни това и даде да се разбере, че кампанията няма да завърши в Щатите, каквито предположения имаше по-рано.

Бившият шеф на Хаас Гюнтер Щайнер обаче е на мнение, че няма смисъл да се организират стартове от Формула 1 в Европа през ноември или декември.

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„Просто няма смисъл – заяви той в подкаста The Red Flags. – Рискът през ноември или декември времето в Европа да е лошо е много голям. Също така, състезанията трябва да са там, където има икономически смисъл за отборите. Състезанието в Малайзия стана възможно, просто защото всички разходи се поемат от Бахрейн.

„Формула 1 е бизнес, затова провеждането на състезания трябва да носи приходи. Затова и наместването на нови състезания до края на годината ще е трудното.

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„Вариантът с Малайзия е важен, тъй като така в календара ще има над 20 състезания. За Стефано Доменикали ще е идеално тази година да има 22 надпревари, но ще е много трудно.“

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Снимки: Gettyimages

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