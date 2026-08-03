Бриаторе поиска спринт към всяко едно състезание

Изпълнителният съветник на Алпин, Флавио Бриаторе, представи радикално предложение за повишаване на зрелището във Формула 1 още от петък, като предложи разширяване на спринтовия календар от настоящите шест събития до 24.

Формула 1 въведе за първи път спринтови състезания през 2021 като експеримент в три надпревари: във Великобритания, Италия и Сао Пауло. В оригиналния формат петъчната квалификация определяше стартовата решетка за съботния спринт, а резултатът от 100-километровото състезание след това определяше стартовия ред за неделното Гран При. Точки печелеха само първите трима завършили.

Ferrari lead a list of seven teams with double points finishes so far! 💪#F1 pic.twitter.com/6NWTUA9ob5 — Formula 1 (@F1) August 2, 2026

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Оттогава спринтовият формат е преразглеждан многократно, преди да достигне сегашната си структура. Шампионатът вече включва шест спринтови уикенда на сезон, като спринтът се превърна в самостоятелно състезание, носещо точки, а първите осем пилоти получават точки за шампионата.

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Бриаторе заяви, че Формула 1 трябва да въведе спринтови състезания във всеки състезателен уикенд. Той смята, че настоящата петъчна програма предлага твърде малко забавление за феновете, тъй като тренировъчните сесии са насочени предимно към техническа работа, а не към състезателно каране. Бриаторе също така предположи, че спринтът дава на зрителите допълнително състезание, на което да се насладят, като същевременно гарантира, че пилотите се борят за значими резултати, вместо просто да събират данни за своите инженери. В резултат на това той каза, че идеалният формат би бил 24 спринтови състезания в рамките на календара от 24 кръга.

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„Вярвам, че трябва да правим спринтови състезания. Ако зависеше от мен, щях да ги въведа във всяко състезание, защото трябва да дадем нещо повече на зрителя. Не правим нищо за зрителя, защото петък сутрин е само техническа работа. Правиш две обиколки, връщаш се и хората не са тук.“

„След събота сутрин имаш квалификация и това е всичко, следва състезанието. Със спринтовото състезание поне имаш две състезания, два старта и пилотът кара за нещо. Той не кара само за инженерите. За мен – 24 състезания, 24 спринтови състезания.“

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Снимки: Imago