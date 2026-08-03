Мароко с проект за 1,2 милиарда долара, за да приеме Формула 1

Руанда и Мароко се смятат за най-сериозните претенденти да приемат първия кръг от Формула 1 в Африка след над 30-годишна пауза. И докато в Руанда амбицията е подплатена с държавна подкрепа, в Мароко вече беше представен проект на стойност 1,2 милиарда долара.

Става въпрос за комплекс до Танжер, посветен на “моторните спортове и туризма”, както твърдят авторите му. Там трябва да бъде построена писта, която да отговаря на изискванията на категория 1 на ФИА, за да може да приема стартове от Формула 1, MotoGP и Световния шампионат по издръжливост (WEC). В комплекса ще има и хотели, тематичен парк, много магазини и дори яхтено пристанище.

Rwanda’s F1 dream faces opposition as Morocco enters the race - Formula 1’s push to return to Africa is becoming a contest between ambitious circuit projects and a geopolitical dispute. #F1 Read more...https://t.co/ThrzsbkGCO pic.twitter.com/Lek2zhGkm3 — GPblog.com (@GPblog_com) August 3, 2026

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Промоутър на мароканския проект е шефът на новия промоутър на WRC Ерик Булие, който беше шеф и на Рено и Макларън във Формула 1. Французинът описва бъдещия комплекс като “мини Абу Даби” и обяснява, че целта е в комплекса да идват целогодишно туристи, а не само когато има големи състезания.

Според информации в пресата, досега са набрани около 800 милиона долара или две трети от необходимата сума за реализирането на проекта. В същото време обаче държавната власт не е дала изрично одобрение на проекта. Но разположението на бъдещия комплекс до Танжер и пристанището на града ще му даде логистично предимство по отношение придвижването на базираните в Европа отбори от Формула 1.

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Третият претендент е отново ЮАР, но там все още няма яснота кой ще финансира реконструкцията на “Киалами”, където през 1993 година за последно имаше старт от Формула 1 в Африка.

Що се отнася до Руанда, там също има проект за нова писта, разположена на около 25 километра от столицата Кигали . Дизайнер на трасето е бившият пилот във Формула 1 Александър Вурц, който обеща да използва хълмистия терен за “интересна и бърза писта”. Проблемът на Руанда е съседната Демократична република Конго, където има политическо напрежение, в което участват бунтовници, подкрепяни от Руанда.

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Снимки: Gettyimages