"Имола" ли е фаворит за финал на сезона във Формула 1?

Според информация на The Race, италианската писта "Имола" се очертава като водещ кандидат за домакин на финалния кръг от сезона във Формула 1. По този начин пистата може да изпревари Портимао в надпреварата за заместник на състезанията в Близкия изток, които може да бъдат отменени.

Продължаващите военни действия между Съединените щати и Иран вече доведе до отлагането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия. Тъй като нестабилността в региона продължава, състезанията за Гран при на Катар и Абу Даби, които трябва да закрият кампанията, изглеждат все по-застрашени от премахване от календара.

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Гран при на Бахрейн беше спасена и вече беше потвърдено, че ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия на 4 октомври. Така ще се оформи тройна поредица от състезания заедно с Азербайджан и Сингапур, което е логистично удобно, макар и нетипично решение.

Несигурността вече се разпростира и по-нататък в календара, като има въпросителни около това как Формула 1 ще завърши сезона. Провеждането на допълнителен кръг в началото на декември, две седмици след Гран при на Лас Вегас, сега се счита за най-жизнеспособния вариант, ако и Катар, и Абу Даби отпаднат.

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Това, заедно с провеждането на Гран при на Бахрейн в Малайзия, би възстановило графика до 22 състезания, което ще удовлетвори ключови търговски задължения.

Портимао беше смятан за фаворит за подобна роля, като се има предвид опитът на екипа на пистата „Алгарве“ в домакинството на Гран при на Португалия и сравнително мекият климат там през декември.

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Въпреки това се появиха съмнения относно това дали португалците ще са готови. Пистата има двугодишен договор за домакинство на Гран при на Португалия през 2027 и 2028 г. и се разбира, че ръководството ѝ иска да извърши значителни подобрения на инфраструктурата преди тези събития – дейности, които биха могли да бъдат компрометирани от провеждането на състезание през декември.

Това отвори вратата за "Имола", която вече е твърдо в списъка с кандидати на Формула 1. „Аутодромо Енцо е Дино Ферари“ има предишен опит с домакинство в края на сезона, след като се завърна в календара през ноември 2020 г. по време на пандемията от Ковид-19, преди да се появи отново през 2022 г. като заместител на Гран при на Китай. Последвалият тригодишен договор я задържа в календара до 2025 г.

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Състезание през декември на "Имола" ще представлява сериозно предизвикателство, тъй като средните дневни температури са едва 7°C, което прави загряването на гумите особено трудно.

Въпреки това има и убедителни аргументи в полза на този вариант: Андреа Кими Антонели е фаворит за спечелването на титлата при пилотите този сезон, Ферари остава в борбата за шампионата при конструкторите, а главният изпълнителен директор на Формула 1, Стефано Доменикали, е родом именно от Имола. Макар че последното няма особено голямо значение.

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Снимки: Gettyimages