Доменикали: Преговорите за старт в Африка вървят добре

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали, заяви, че преговорите за евентуално завръщане на световния шампионат в Африка в бъдеще напредват добре. Той също така разкри, че разширяването към други пазари остава твърдо на дневен ред.

За последен път Формула 1 проведе състезание в Африка през 1993, когато Ален Прост с Уилямс спечели Гран При на Южна Африка на пистата „Киалами“. Оттогава шампионатът се превърна във все по-глобална надпревара, като календарът вече включва 24 състезания на пет континента: Европа, Азия, Северна Америка, Южна Америка и Океания. Африка обаче остава единственият населен континент, който не е бил домакин на кръг от Формула 1 повече от 30 години.

The first one was so nice, Giancarlo had to do it twice! 😳



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Сега Доменикали сподели, че Формула 1 постига окуражаващ напредък в усилията си да се върне в Африка. Той също така разкри, че шампионатът продължава разговори с потенциални домакини в няколко региона, включително Южна Америка и Далечния изток.

Въпреки силния интерес от множество места в Китай, той обясни, че за момента Формула 1 възнамерява да се придържа към едно състезание там, за да укрепи допълнително позицията си на пазара, преди да обмисли разширяване.

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„Това, което мога да кажа, е, че преговорите в Африка напредват много добре. Между другото, забравям, защото нещата се случват толкова бързо, че догодина отново имаме Португалия, отново имаме Турция, които са нови. Така че, отново, други места ще бъдат домакини на състезания в бъдеще. Водим и други дискусии в Южна Америка. Имаме разговори и в Далечния изток. И едно нещо, което мога да ви кажа, е, че имаме повече заявки от Китай и Япония, но за момента искаме да останем с едно състезание в Китай, защото трябва да консолидираме пазара по-силно, преди да мислим за други опции там", обясни италианецът.

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Снимки: Gettyimages