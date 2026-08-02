Себастиен Ожие е изписан от болницата след тежката катастрофа във Финландия

Пилотът на Тойота Себастиен Ожие беше изписан от болница след тежката си катастрофа по време на рали „Финландия“. Французинът водеше убедително по бързите макадамови пътища на Централна Финландия и изглеждаше в отлична позиция да подсили значително шансовете си за титлата.
Ралито за Ожие обаче приключи в събота следобед в етапа „Вастила“, когато неговата Тойота излетя от пътя с висока скорост и се разби в гората.
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Отсечката беше незабавно спряна, за да могат медицинските екипи да се погрижат за пострадалите. В крайна сметка Ожие беше транспортиран с медицински хеликоптер до болница в Тампере, докато навигаторът му Жулиен Инграсия беше откаран с линейка за допълнителни прегледи.
И Ожие, и Инграсия прекараха нощта в болница като предпазна мярка. След края на ралито в неделя, говорителят на Тойота Ханс де Бау потвърди, че Ожие е бил изписан още днес сутринта.
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Ожие е получил леко сътресение при инцидента, като състоянието му в нито един момент не е било считано от лекарите за сериозно.
„Себ отлетя за дома си днес и вероятно вече се наслаждава на кафе у дома в Мюнхен“, потвърди Де Бау на финала на рали "Финландия".
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Тойота все още разследва точната причина за инцидента. Според отбора Ожие е съобщил, че на мястото, където е излязъл от пътя, е имало много дълбоки коловози.
След рали „Финландия“ Ожие потъна до петото място в класирането в WRC. Сега той изостава с 62 точки от лидера в шампионата и негов съотборник Елфин Еванс. По този начин спечелването на десета световна титла ще изисква нещо изключително, ако французинът иска да остане в битката за трофея в оставащите кръгове.
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Следващият кръг от Световния рали шампионат ще се проведе в рали „Парагвай“ в края на август. Утре ще стане ясно дали името на Ожие ще фигурира в списъка със заявки за макадамовото състезание.
Тежка катастрофа на Себастиен Ожие го извади от рали „Финландия“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago