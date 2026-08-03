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Мъките на Винъс Уилямс продължиха с 13-а поредна загуба на сингъл

  • 3 авг 2026 | 03:27
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Мъките на Винъс Уилямс продължиха с 13-а поредна загуба на сингъл

Винъс Уилямс (46 г., 664 в света) записа 13-а поредна загуба на сингъл. В първия кръг на турнира в Торонто тя отстъпи с 4:6, 1:6 на Камила Рахимова (24 г., 82 в света).

Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за участие на турнира WTA 1000 в Торонто, където в първия кръг се изправи срещу Камила Рахимова, победителка в тазгодишното състезание по двойки на "Трансилвания Оупън".

В първия сет американката успя да се държи близо до узбекистанката, но във втората част 24-годишната спортистка доминираше играта. В резултат на това, след час и 29 минути, Рахимова спечели с 6-4, 6-1 и се класира за втория кръг в Торонто, където ще срещне Катерина Синякова (30 г., 36 в света), специалистка по игра на двойки.

За Уилямс това поражение беше 13-а поредна загуба на сингъл. По-точно, след завръщането си в тениса, тя е спечелила само веднъж, още при дебюта си, след което е загубила всички мачове.

Тази година 46-годишната спортистка има баланс от 10 загуби, отстъпвайки на Магда Линет, Татяна Мария, Олга Данилович, Айла Томлянович, Даян Пари, Кейтлин Кеведо, Ирина Бегу, Анастасия Потапова и Камила Рахимова.

Уилямс не е печелила на сингъл от 23 юли 2025 г., тоест от повече от година. Тогава тя успя да надделее с 6-3, 6-4 над сънародничката си Пейтън Стърнс.

Уилямс имаше повече успех на двойки, където записа 3 победи тази година: в Мадрид (с Кейти Боултър), в Бад Хомбург (с Александра Еала) и във Вашингтон (с Диана Шнайдер).

Балансът ѝ за 2026 г. на двойки е 3 победи и 8 загуби. Така тази година Винъс е спечелила 3 мача и е загубила 18, за процент на успех от 14,3%.

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Снимки: Gettyimages

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