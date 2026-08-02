Григор се подготвя за Синсинати с фитнес, джип и хидроплан

Григор Димитров се подготвя за участието си на турнира от категория “Мастърс” в Синсинати, където ще се включи с “уайлд кард” от организаторите. Той пропусна турнира в Лос Кабос заради дискомфорт в крака.

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35-годишният хасковлия е наел къща в тузарската локация Хамптънс в Лонг Айлънд. Там Димитров разнообразява ежедневието си с хидроплан и впечатляващ джип под наем и публикува в Instagram снимки на самолета и возилото, както и на фитнес залата, в която тренира.

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Тазгодишното издание на престижния турнир ще се проведе от 13 до 23 август. Григор спечели титлата през 2017 година, когато на финала надделя над ексцентричния австралиец Ник Кирьос.

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