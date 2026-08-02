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  3. Григор се подготвя за Синсинати с фитнес, джип и хидроплан

Григор се подготвя за Синсинати с фитнес, джип и хидроплан

  • 2 авг 2026 | 18:03
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Григор се подготвя за Синсинати с фитнес, джип и хидроплан

Григор Димитров се подготвя за участието си на турнира от категория “Мастърс” в Синсинати, където ще се включи с “уайлд кард” от организаторите. Той пропусна турнира в Лос Кабос заради дискомфорт в крака.

Григор Димитров получи покана за Синсинати
Григор Димитров получи покана за Синсинати

35-годишният хасковлия е наел къща в тузарската локация Хамптънс в Лонг Айлънд. Там Димитров разнообразява ежедневието си с хидроплан и впечатляващ джип под наем и публикува в Instagram снимки на самолета и возилото, както и на фитнес залата, в която тренира.

Григор Димитров се отправи в добро настроение към САЩ
Григор Димитров се отправи в добро настроение към САЩ

Тазгодишното издание на престижния турнир ще се проведе от 13 до 23 август. Григор спечели титлата през 2017 година, когато на финала надделя над ексцентричния австралиец Ник Кирьос.

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