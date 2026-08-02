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  3. Рускиня стана най-младата финалистка в WTA от 7 години насам

Рускиня стана най-младата финалистка в WTA от 7 години насам

  • 2 авг 2026 | 09:03
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Рускиня стана най-младата финалистка в WTA от 7 години насам

Рускинята Кристина Лютова стана най-младата тениисистка в последните седем години, която се класира на финал на турнир на WTA, след като отстрани американката от узбекистански произход Елвина Калиева със 7:5, 6:1 и ще спори за титлата в Мемфис.

Нейна съперничка в последния мач от състезанието ще бъде чехкинята Даря Видманова, която се справи с опитната мексиканка Рената Сарасуа с 6:3, 6:3.

През 2019-а година, на 15 тогава, американката Коко Гоф спечели титлата в Линц (Австрия), а сега Лютова – 229-а в ранглистата на WTA, може да се нареди до нея. А след успеха си, първото нещо, което тя направи, беше да прегърне цялото си семейство в публиката в тенис център „Лефтуич“: майка си, баща си и по-малкия си брат.

„Честно казано, все още мисля върху всичко това, което се случва. Но усетих, че това ще дойде рано или късно в кариерата ми“, каза Лютова, която ще се изправи срещу Даря Видманова на 2 август. „Доверих се на момента. Доверих се на съдбата. И просто работех и работех. Нищо друго.“

Видманова е родена в Москва, но представлява Чехия в международен план. Тя успя да се възползва максимално от високата си фигура (193 см) и накара Сарасуа да изглежда глупаво при някои смачове и леки минаващи удари. И се надява, че тази силни страни ще й носят още ползи по-нататък в кариерата.

Със сигурност пък Лютова от утре ще бъде най-малко в топ 200 на женския тенис.

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Снимки: Gettyimages

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