Уилямс след победата на двойки: Имахме страхотна енергия на корта и мисля, че можем само да се подобрим

Винъс Уилямс говори след победата в мача на двойки заедно с Кейти Бултър от Великобритания над китайките Синюй Цзян и Ифан Сюй.

„Никога не знаеш какво ще се случи, когато играеш с нов партньор. Не е като да тренираш седмици предварително, а 30 минути преди това и след това просто те въвеждат в мача. Имахме страхотна енергия на корта и мисля, че можем само да се подобрим, защото сега, когато преминахме първото препятствие, се познаваме, а това също изгражда доверие“, коментира американката.

Винъс Уилямс с първа победа от US Open насам

Годината е голяма на корта и извън него за Бултър, тъй като сватбата ѝ с австралийския тенисист Алекс Де Минор наближава.

„Единственият ми съвет към нея е да не бърза, просто да се наслади напълно на момента и да си вземе няколко дни почивка“, каза Винъс Уилямс по повод британката.