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Французин ликува с първата си титла в ATP тура след триумф в Лос Кабос

  • 2 авг 2026 | 09:57
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Французин ликува с първата си титла в ATP тура след триумф в Лос Кабос

Французинът Артур Геа пристигна преди пет дни на турнира по тенис в Лос Кабос само с три победи на ниво АТР-тур, но си тръгва като шампион, след като взе титлата на състезанието от категория АТР 250. 21-годишният тенисист направи хладнокръвно представяне, за да победи действащия шампион Денис Шаповалов (Канада) с 6:3, 6:4 и да си осигури първата титла в кариерата.

Явно доволен от факта, че е достигнал до такъв етап, младият французин прие мача без каквито и да е нерви. След като спаси четири точки за пробив при 2:2 в първия сет, французинът оказа натиск върху сервиса на Шаповалов и спечели решителния пробив при 4:3, преди да затвори сета. Геа пренесе този импулс във втория сет, диктувайки си с ударите и покритието на корта, докато проби в началото на третия гейм

Въпреки че Шаповалов изравни на 3:3, французинът отговори веднага с още един пробив и запази енергията си, за да осигури победата за един час и 29 минути.

Геа спаси шест от седемте точки за пробив, с които се сблъска, показва статистиката. А след като взе мача от първата си точка за мача и тилата, той посочи към екипа си, след котео изкрещя от радост, празнувайки забележителната си победа.

С тази победа 21-годишният Геа става шестият носител на титла от АТР, който е роден през 2005-а година или по-късно, заедно с Жоао Фонсека, Якуб Меншик, Рафаел Ходар, Лърнър Тиен и Шан Дзюнчън.

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Снимки: Gettyimages

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