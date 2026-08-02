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  3. Лиа Каратанчева се разправи със сестрата на Хуркач насред Варшава

Лиа Каратанчева се разправи със сестрата на Хуркач насред Варшава

  • 2 авг 2026 | 13:02
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Лиа Каратанчева се разправи със сестрата на Хуркач насред Варшава

Лиа Каратанчева се класира за основната схема на турнира на твърди кортове от серията WТА 125 във Варшава (Полша) с награден фонд 100 000 евро.

22-годишната българка постигна убедителна победа с 6:1, 6:1 над участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Ника Хуркач, която е по-малката сестра на звездата в мъжкия тенис Хуберт Хуркач. Срещата продължи 70 минути.

Каратанчева демонстрира превъзходство още от самото начало на двубоя. Българката поведе с 5:0 по пътя към категоричното спечелване на първия сет с 6:1. Във втората част тя изостана с 0:1, но след това взе шест поредни гейма и затвори мача.

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