Винъс Уилямс с първа победа от US Open насам

Американската тенисистка Винъс Уилямс постигна първата си победа от Откритото първенство на САЩ насам, а може би дори си осигурила покана за сватбата на партньорката си на двойки Кейти Бултър (Великобритания), пише агенция ДПА.

Уилямс прие молбата на Бултър да играят заедно на турнира в испанската столица Мадрид и на старта двете победиха китайкините Синюй Цзян и Ифан Сюй след обрат с 4:6, 6:3, 10-7.

45-годишната Уилямс е в серия от 10 загуби на сингъл, след като отново отпадна в първия кръг в Мадрид и не беше печелила мач на двойки, откакто достигна до четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ в тандем с канадката Лейла Фернандес миналото лято.