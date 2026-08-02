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  3. Жодар обърна Табило и ще спори за титлата във Вашингтон

Жодар обърна Табило и ще спори за титлата във Вашингтон

  • 2 авг 2026 | 06:38
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Жодар обърна Табило и ще спори за титлата във Вашингтон

Испанецът Рафаел Жодар победи Алехандро Табило от Чили за 2 часа и 26 минути с 6(6):7, 6:4, 6:4 и се класира за финала на тазгодишното издание на турнира на твърди кортове от сериите ATP-500 във Вашингтон, САЩ, с награден фонд 2 469 450 долара.

За да стигне до успеха, европеецът реализира 6 аса, но и допусна 7 двойни грешки, което му коства големите проблеми в срещата. Той обаче демонстрира стабилност и позволи на опонента си само една възможност за брейк, която спаси. Табило от своя страна направи 5 аса и допусна само 2 двойни грешки, както и спаси 4 от 6 възможности за пробив на съперника.

Фриц надви Накашима в супершоу, за да се класира на финала във Вашингтон
Фриц надви Накашима в супершоу, за да се класира на финала във Вашингтон

В спор за титлата на финала Рафаел Жодар ще играе с представителя на домакините Тейлър Фриц, който също изигра напрегнат трисетов мач срещу сънародника си Брендън Накашима. Финалът предстои в днешния 2 август (неделя) и трябва да стартира не по-рано от 21:30 часа българско време.

Пегула зарадва публиката във Вашингтон и ще спори за трофея
Пегула зарадва публиката във Вашингтон и ще спори за трофея

На финала при жените, който ще стартира веднага след мъжкия, също ще има представител на домакините в лицето на Джесика Пегула, така че бихме могли да видим или пълна радост за “янките” във Вашингтон, или безкрайно разочарование.

Иначе в американската столица за последно европеец триумфира през 2021 г., когато това направи настоящият световен номер едно Яник Синер от Италия. Жодар пък има шанса да се превърне в първия испанец с титла тук от Алекс Кореха и успеха му преди повече от четвърт век през 2000 г.

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