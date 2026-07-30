Свързван с трансфер в Барселона, ПСЖ и Ман Сити се контузи сериозно

Нападателят на Борнемут Ели Крупи е претърпял операция на стъпалото, съобщиха от клуба. 20-годишният французин е получил контузията по време на предсезонния тренировъчен лагер на отбора в Австрия и се е завърнал в Англия, където е опериран на 29 юли. Крупи няма да може да се завърне на терена до октомври или ноември.

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Той е записал 35 участия във всички състезания през сезон 2025/26, отбелязвайки 13 гола. Договорът му с клуба е до края на юни 2030 г. Силният сезон на френското острие предизвика сериозен интерес у част от грандовете в европейския футбол, а Крипи бе свързван с трансфер в Барселона, Манчестър Сити и ПСЖ в последните седмици, но играчът очевидно ще остане при “черешките” поне до януари след тази травма.

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Снимки: Gettyimages