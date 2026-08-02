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Юки Цунода не се е отказал от Формула 1, не мисли за Индикар

  • 2 авг 2026 | 19:44
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Юки Цунода не е готов да се откаже от завръщането си във Формула 1 и поне за момента изключи възможността да продължи кариерата си в американския шампионат Индикар.

След пет сезона във Формула 1 кариерата на Цунода като титулярен пилот за момента е крилкючила. Японският състезател се надяваше да продължи като съотборник на Макс Верстапен, но Ред Бул Рейсинг избра да промотира Исак Хаджар.

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През тази година Цунода изпълнява ролята на резервен пилот на отбора, което означава, че все още присъства в падока.

На Цунода му липсват състезанията и управлението на най-бързите автомобили в света, но той със сигурност осъзнава, че възможностите за завръщане на стартовата решетка са ограничени.

Временно завръщане в Ред Бул Рейсинг или Рейсинг Булс би било възможно, ако някой от титулярните пилоти не може да се състезава по някаква причина. Постоянното завръщане обаче е нереалистично предвид силните изяви на Арвид Линдблад и Лиам Лоусън. Освен това талантът от Формула 2 Никола Цолов също чака своя шанс.

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По-рано през сезона Цунода беше свързван с преминаване в Хаас, но бързо стана ясно, че в тези слухове няма истина.

Като цяло, за Цунода вероятно остават малко възможности. Твърди се, че той се надява на шанс в Алпин, където да смени Франко Колапинто, но и това изглежда малко вероятно.

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Въпреки това Цунода не се отказва от мечтата си за Формула 1. В Щатите се появиха информации, че отбори от Индикар имат интерес към него, а в Хонда искат да видят протежето си в болид, задвижван с техен двигател. Засега обаче Цунода предпочита да се съсредоточи изцяло върху намирането на нова възможност във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages

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