Бриаторе: Отборите във Формула 1 ще струват по 10 милиарда долара

Шефът на Алпин във Формула 1 Флавио Бриаторе прогнозира, че в близко бъдеще цената на отборите в световния шампионат ще достигне 10 милиарда долара.

След въвеждането на тавана на бюджетите във Формула 1 и усилията на Либърти Медия за популяризиране на спорта, цените на тимовете се покачиха в пъти. Най-скъпите – като Ферари и Макларън се оценяват на 4-5 милиарда долара.

Where all the points have been scored so far in 2026... 🤩💪



And it's Lewis Hamilton who is the only driver to have scored in every round since the start of the season! 📈#F1 pic.twitter.com/8tfTwVoNKt — Formula 1 (@F1) August 1, 2026

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Бриаторе даде пример с продължаващите преговори за продажбата на пакета от 24% от акциите на Алпин, които принадлежат на инвестиционната компания Otro Capital. Смята се, че се обсъжда цена между 750 и 850 милиона долара за този пакет. Което означава, че оценката на целия тим на Алпин е към 3,5 милиарда долара.

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„Когато навремето аз продадох моите акции в Бенетон на Рено, тимът струваше 80 милиона долара. Сега говорим за 3,5–4 милиарда долара – обясни Бриаторе. – Финансовите анализатори са на мнение, че след 3-4 години цената на отборите ще достигне 10 милиарда долара.

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„При нас има постъпило предложение за покупката на 24-те процента на Otro Capital , според което оценката на целия отбор е 3,2 милиарда долара.

„Ще ви припомня, че цялата компания Рено се оценява на около 8,3 милиарда долара. Така че, нашият отбор във Формула 1 се равнява на 40-50% от цената на цялата автомобилна компания.“

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Снимки: Gettyimages