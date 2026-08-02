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Бриаторе: Отборите във Формула 1 ще струват по 10 милиарда долара

  • 2 авг 2026 | 12:36
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Шефът на Алпин във Формула 1 Флавио Бриаторе прогнозира, че в близко бъдеще цената на отборите в световния шампионат ще достигне 10 милиарда долара.

След въвеждането на тавана на бюджетите във Формула 1 и усилията на Либърти Медия за популяризиране на спорта, цените на тимовете се покачиха в пъти. Най-скъпите – като Ферари и Макларън се оценяват на 4-5 милиарда долара.

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Бриаторе даде пример с продължаващите преговори за продажбата на пакета от 24% от акциите на Алпин, които принадлежат на инвестиционната компания Otro Capital. Смята се, че се обсъжда цена между 750 и 850 милиона долара за този пакет. Което означава, че оценката на целия тим на Алпин е към 3,5 милиарда долара.

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„Когато навремето аз продадох моите акции в Бенетон на Рено, тимът струваше 80 милиона долара. Сега говорим за 3,5–4 милиарда долара – обясни Бриаторе. – Финансовите анализатори са на мнение, че след 3-4 години цената на отборите ще достигне 10 милиарда долара.

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„При нас има постъпило предложение за покупката на 24-те процента на Otro Capital , според което оценката на целия отбор е 3,2 милиарда долара.

„Ще ви припомня, че цялата компания Рено се оценява на около 8,3 милиарда долара. Така че, нашият отбор във Формула 1 се равнява на 40-50% от цената на цялата автомобилна компания.“

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Снимки: Gettyimages

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