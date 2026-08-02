Хюндай повика бивш европейски рали шампион за рали "Парагвай"

Заводският тим на Хюндай избра Хейдън Падън да се състезава за тима в следващия кръг от Световния рали шампионат – Рали "Парагвай".

През този сезон отборът използва трима пилоти за третия си автомобил Падън, Дани Сордо и Есапека Лапи, като финландецът стартира в последните две ралита в Естония и Финландия.

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Падън, чиято програма досега беше изцяло на асфалт, не криеше желанието си да управлява i20 N Rally1 на макадам – настилка, на която двукратният европейски рали шампион смята, че може да се представи по-силно.

Въпреки че все още няма новини кой ще се състезава в рали "Чили", Хюндай потвърди в прессъобщението си след рали "Финландия", че Падън и Джон Кенард ще участват в рали "Парагвай" (27-30 август). Досега тази година Падън стартира в рали "Монте Карло", "Хърватия" и "Япония".

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Падън е единственият от триото трети пилоти на Хюндай, който е постигнал подиум - трето място в Хърватия.

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