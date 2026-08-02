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Добри новини за състоянието на Ожие и навигатора му след тежката катастрофа

  • 2 авг 2026 | 08:10
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Отборът на Тойота съобщи позитивни новини за състоянието на Себастиен Ожие и неговия навигатор Жулиен Инграсия след плашещия инцидент на двамата в края на 17-ия етап на рали „Финландия“.

Малко преди края на второто минаване на „Вастила“ двамата излетяха с доста висока скорост от пътя, след което колата им направи няколко превъртания. Етапът беше спрян моментално, за да може на Ожие и Инграсия да им бъде оказана медицинска помощ.

Тежка катастрофа на Себастиен Ожие го извади от рали „Финландия“
Тежка катастрофа на Себастиен Ожие го извади от рали „Финландия“

От Тойота бързо съобщиха, че те са извън автомобила си, но не дадоха по-детайлна информация за състоянието на двамата. Впоследствие Ожие и Инграсия бяха транспортирани до болницата в Юваскила за допълнителни прегледи.

Късно вечерта отборът на Тойота излезе с информация за резултатите от въпросните прегледи. Те не са показали никакви по-сериозни наранявания, но за всеки случай и Ожие, и Инграсия останаха хоспитализирани за наблюдения през нощта.

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„Радваме се да съобщим, че резултатите от болничните изследвания на Себ и Жулиен са позитивни. Заради тежки удар по време на инцидента, екипажът ще остане под наблюдение в болницата през нощта.

„Екипажът и отборът бихме искали да благодарим на всички, от медицинските екипи до феновете, за тяхната подкрепа и добри пожелания“, написаха от Тойота.

Самият Ожие също публикува изявление в своите профили в социалните мрежи. От него можем да съдим, че деветкратният шампион е пострадал по-тежко от навигатора си, за което свидетелства и факта, че Ожие беше транспортиран до болницата с хеликоптер, докато Инграсия – с линейка.

„За съжаление излетяхме от пътя в 17-ия етап днес. Жулиен и аз отидохме в болницата за прегледи и ще останем през нощта за всеки случай след тежкия удар. Но и двамата се чувстваме добре, което е най-важното.

„Това, разбира се, не е на каквото се надявахме този уикенд, особено когато всичко вървеше толкова добре.

„Но най-важното е, че и двамата сме цели, така че благодаря на отбора, че е сглобил толкова здрава кола. Също така благодаря на Жулиен за това, че се погрижи за мен веднага след инцидента и увери семейството ми, че съм добре.

„Ще си починем малко сега, за да сме сигурни, че ще се върнем с пълни сили скоро. Благодаря на всички за съобщенията, които получих.

„Успех на съотборниците ми. Докарайте победата у дома, момчета“, написа Ожие.

През тази година французинът отново участва в Световния рали шампионат (WRC) с ограничена програма, а вчерашният инцидент прави шансовете му да се пребори за десета титла много малки. Предвид този факт и сериозната катастрофа, е вероятно Ожие да избере да пропусне следващия кръг, който ще бъде в Парагвай между 27 и 30 август.

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Снимки: Imago

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