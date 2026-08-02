Люис Хамилтън разкри необичаен метод за справяне с „тормоза на пистата“

Люис Хамилтън заяви, че дисциплината, която е научил чрез карате като дете, му е помогнала да се ориентира в успешната си състезателна кариера.

Хамилтън е най-титулуваният пилот в историята на Формула 1 с повече полпозишъни, победи и подиуми от всеки друг състезател. Формата му тази година бележи рязко подобрение спрямо дебютния му сезон с Ферари и в момента той е втори в шампионата при пилотите, на 50 точки зад лидера Андреа Кими Антонели.

Бивш шеф на отбор: Хамилтън идва на пистата като се съберат фотографите

Седемкратният световен шампион често е говорил за тормоза, на който е бил подложен в детството си, което го е накарало да се заеме с карате като хоби. Той отново засегна темата по време на Гран При на Унгария, като настоя, че е успял да научи какво е дисциплина именно чрез тези тренировки.

„Каратето беше наистина важна част от живота ми“, заяви Хамилтън. „Всъщност там научих много за дисциплината. Бях просто едно нормално хлапе с много енергия, което се блъскаше в стените и се катереше по дърветата.



„Имах нужда тази енергия да бъде насочена към нещо, иначе вероятно щях да се отклоня от правия път, предвид мястото, където израснах. Помолих да ме запишат на карате, когато бях на шест, защото ме тормозеха. И този тормоз продължи много, много дълго време – през цялото начално и средно училище.“

Антонели: Бях избран да заместя Хамилтън още преди да съм се състезавал във Формула 2

Докато Хамилтън се изкачваше в йерархията на моторните спортове, той постигна успехи с титли в юношеските категории по пътя си към Формула 1. 41-годишният пилот разказа, че дори тогава се е сблъсквал с побойници, но е използвал знанията си от карате, за да остане невъзмутим.

„Каратето наистина ми даде увереността да се справям със себе си и с тези побойници. А когато стигнах до състезателната писта, се случи същото. Там също има побойници, така че мисля, че това просто ми позволи да разбера себе си, да осъзная силата, която притежавам, и как да я използвам за добро, а не за лошо“, добави той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages