Еванс се преобърна, Ожие остава начело в рали "Финландия"

Лидерът в световния рали шампионат Елфин Еванс загуби две минути, след като се преобърна само два завоя преди края на последната съботната сутрешна отсечка на рали „Финландия“. В същото време Мартинс Сескс катастрофира и отпадна от надпреварата.

Еванс беше втори в генералното класиране, преследвайки лидера и свой съотборник в Тойота и съперник за световната титла – Себастиен Ожие.

We rolled near the end of the stage, we got stuck in the ditch and lost 1m49s. Huge thanks to the fans for helping us get back on the road 🙏🏻



We are back in service, the focus is to see if we can carry on this afternoon. The guys are pretty handy so I have every faith in them. https://t.co/5ajvOlj1KX — Elfyn Evans (@ElfynEvans) August 1, 2026

Дъждът дойде и отвори разликите в челото на рали "Финландия"

В началото на деня Ожие имаше преднина от 16,3 секунди пред Еванс, но след първите три етапа в събота сутринта уелсецът беше намалил разликата до 11,6 секунди.

Въпреки това, в самия край на 14-ия специален етап „Леусту“, Еванс не прецени правилно един ляв завой и преобърна своя автомобил извън пътя. Колата се приземи на колелата си, но в опита си да се върне на трасето, Еванс я заби в канавка и се наложи да разчита на помощта на зрители, за да бъде освободен и да продължи.

В резултат на инцидента той се срина до пето място в общото класиране.

Ожие води във Финландия, Фурмо срещу Паяри за второто място

„Просто един завой се оказа, че се затваря повече, отколкото очаквах, с канавка от външната страна. Бях го отбелязал в записките, но просто бях твърде смел - обясни Еванс. - Загубихме много време, докато се измъкнем, това е лошото.“

След случилото се Ожие вече води в ралито с 22,7 секунди пред Сами Паяри.

„През цялото време сме на ръба - коментира Ожие. - Планът ми тази сутрин беше такъв – знаех, че те ще натискат здраво и исках тази битка да се случи, защото така е забавно. Но винаги се опитвам да запазя малък резерв и засега планът работи.“

Междувременно Сескс заемаше пета позиция преди 14-ия етап, като успешно отблъскваше атаките на Адриен Фурмо зад него. Пилотът на М-Спорт обаче излезе от състезателната линия на бърз десен завой в началото на отсечката и отпадна след зрелищна катастрофа.

В резултат на драмата Фурмо се изкачи с две места до четвърта позиция, а Оливер Солберг вече е на трето място, което означава, че може да заеме позиция на подиума.

Sébastien Ogier & Julien Ingrassia were first to offer a hand to team mates Elfyn Evans & Scott Martin following their off on SS14 🤝#WRC | #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/hHvNNv36f7 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 1, 2026

Драма имаше и в категорията WRC2, където Рупе Корхонен се преобърна и отпадна от второто място в 13-ия етап. Това позволи на Роберт Вирвес да поведе с 34,2 секунди пред Теему Сунинен.

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Снимки: Gettyimages