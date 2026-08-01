Еванс се преобърна, Ожие остава начело в рали "Финландия"

Лидерът в световния рали шампионат Елфин Еванс загуби две минути, след като се преобърна само два завоя преди края на последната съботната сутрешна отсечка на рали „Финландия“. В същото време Мартинс Сескс катастрофира и отпадна от надпреварата.
Еванс беше втори в генералното класиране, преследвайки лидера и свой съотборник в Тойота и съперник за световната титла – Себастиен Ожие.
Дъждът дойде и отвори разликите в челото на рали "Финландия"
В началото на деня Ожие имаше преднина от 16,3 секунди пред Еванс, но след първите три етапа в събота сутринта уелсецът беше намалил разликата до 11,6 секунди.
Въпреки това, в самия край на 14-ия специален етап „Леусту“, Еванс не прецени правилно един ляв завой и преобърна своя автомобил извън пътя. Колата се приземи на колелата си, но в опита си да се върне на трасето, Еванс я заби в канавка и се наложи да разчита на помощта на зрители, за да бъде освободен и да продължи.
В резултат на инцидента той се срина до пето място в общото класиране.
Ожие води във Финландия, Фурмо срещу Паяри за второто място
„Просто един завой се оказа, че се затваря повече, отколкото очаквах, с канавка от външната страна. Бях го отбелязал в записките, но просто бях твърде смел - обясни Еванс. - Загубихме много време, докато се измъкнем, това е лошото.“
След случилото се Ожие вече води в ралито с 22,7 секунди пред Сами Паяри.
„През цялото време сме на ръба - коментира Ожие. - Планът ми тази сутрин беше такъв – знаех, че те ще натискат здраво и исках тази битка да се случи, защото така е забавно. Но винаги се опитвам да запазя малък резерв и засега планът работи.“
Междувременно Сескс заемаше пета позиция преди 14-ия етап, като успешно отблъскваше атаките на Адриен Фурмо зад него. Пилотът на М-Спорт обаче излезе от състезателната линия на бърз десен завой в началото на отсечката и отпадна след зрелищна катастрофа.
В резултат на драмата Фурмо се изкачи с две места до четвърта позиция, а Оливер Солберг вече е на трето място, което означава, че може да заеме позиция на подиума.
Драма имаше и в категорията WRC2, където Рупе Корхонен се преобърна и отпадна от второто място в 13-ия етап. Това позволи на Роберт Вирвес да поведе с 34,2 секунди пред Теему Сунинен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages